Україні потрібно 128 винищувачів F-16, щоб мати змогу протистояти росії в небі, – Зеленський

Україні потрібно 128 винищувачів F-16, щоб мати змогу протистояти росії в небі, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні заявив, що Україні потрібно 128 винищувачів F-16, щоб могти протистояти росії в небі.

Про це пише LB.ua.

"Проблема з F-16 полягає в кількості й датах. Давайте будемо чесними. Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків. У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 – це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128 <...> Поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо до них дорівнятися у небі", – зауважив президент.

Зазначимо, що також під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні Володимир Зеленський закликав США зняти обмеження щодо ударів її зброєю по території рф. Зокрема, президент озвучив, чого вдасться досягнути Україні після скасування заборони на дальні удари.

Нагадаємо, що Норвегія пообіцяла передати цього року Україні 6 винищувачів.

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Теги: винищувачі, Україна
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