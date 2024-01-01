У бою поліг Герой Анатолій Захарчук із Волині

Не встигла Заболоттівська громада оговтатись, як знову надійшла невтішна звістка.Україна втратила мужнього воїна, нашого земляка з селища Заболоття,, повідомляє Заболоттівська громада у фейсбуці.Життя бійця обірвалося 4 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в бою за Україну, її свободу і незалежність.Анатолій Захарчук отримав поранення несумісні з життям під час мінометного обстрілу на Сході країни.«Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого воїна. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Дякуємо Анатолію Захарчуку за його жертовний подвиг і відданість Україні! Схиляємо голови у скорботі перед вірним сином України, вічна і світла пам’ять Анатолію! На жаль, війна безжальна, забирає кращих українських солдатів, справжніх Героїв, які ціною власного життя подарували нам право на сьогодні та надію на завтра. Не пробачимо, не забудемо ворогам!» - йдеться у повідомленні.