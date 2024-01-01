20 шкіл Луцька охоронятиме поліція

забезпечені поліцейською охороною. Школи, в яких з 1 вересня працюватимуть поліцейські, відбирало Міністерство освіти і науки України в рамках проєкту «Офіцер безпеки».



Про це розповів очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар, пише



«Пів року тому «Офіцер безпеки» стартував у Камінь-Каширському і Ковельському районах. Тепер ми приймаємо своєрідний виклик та перевіримо у закладах нашої громади доцільність впровадження цього пілотного проєкту. З представниками поліції вже обговорили нюанси й деталі і з 2 вересня у 20 школах Луцька до роботи приступлять офіцери безпеки», – повідомив Віталій Бондар.



Фінансує проєкт Міністерство внутрішніх справ. Відбір на посади офіцерів проводять серед працівників поліції. Ключова роль офіцера безпеки – забезпечувати пропускний режим у навчальному закладі, проводити превентивну роботу щодо правопорушень, співпрацювати з керівником.



«У кожній школі є кілька входів і виходів. Тому я не знаю, як один офіцер зможе забезпечити пропускний режим на кожному із них. Візьмемо, наприклад, 26-ту школу, що складається з двох взагалі окремих приміщень, 27-ма школа, певно, із шість входів-виходів має. Чи виправдає себе цей пілотний проєкт, дізнаємося через пів року, як він у нас закінчиться. Наразі ми, чим можемо, сприяємо роботі поліції», – додав очільник департаменту освіти громади.



Нагадаємо, у 47 навчальних закладах Камінь-Каширського та Ковельського районах, що розташовані неподалік кордону з Білоруссю, з січня по червень уже працювали офіцери безпеки. Про результат їхньої роботи досі нічого невідомо. Тому поки незрозуміло, чим пів року займалися офіцери безпеки і чи дійсно утримання у школах такої кількості працівників поліції за кошти МВС доцільне в умовах війни.



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