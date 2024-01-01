На Донеччині загинув бойовий медик, Герой з Волині Віталій Кухарчук

На Донеччині загинув бойовий медик, Герой з Волині Віталій Кухарчук
І знову невтішні новини з передової. На війні загинув ковельчанин, молодший сержант Віталій Анатолійович Кухарчук. Тепер йому назавжди 44.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Віталій Кухарчук пішов на війну добровольцем в перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну. Був бойовим медиком 100-ї волинської бригади ТРО (нині ОМБр).

Смертельне поранення отримав 2 серпня під час мінометного обстрілу на Донеччині, неподалік Торецька.

"Віталій Кухарчук до останнього подиху був відданий військовій присязі, мужньо боронив Україну та загинув як Герой у бою за її свободу та незалежність.

Прощання із Захисником відбудеться завтра, 6 серпня.

14:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;

14:45 – хода до центру міста після завершення служби;

15:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.

Висловлюю щирі співчуття родині Віталія Кухарчука, батькам, брату, сестрі, усім, хто знав і любив його", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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