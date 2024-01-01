На Донеччині загинув бойовий медик, Герой з Волині Віталій Кухарчук

Віталій Анатолійович Кухарчук. Тепер йому назавжди 44.



Про це Ігор Чайка.



Віталій Кухарчук пішов на війну добровольцем в перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну. Був бойовим медиком 100-ї волинської бригади ТРО (нині ОМБр).



Смертельне поранення отримав 2 серпня під час мінометного обстрілу на Донеччині, неподалік Торецька.



"Віталій Кухарчук до останнього подиху був відданий військовій присязі, мужньо боронив Україну та загинув як Герой у бою за її свободу та незалежність.



Прощання із Захисником відбудеться завтра, 6 серпня.



14:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;



14:45 – хода до центру міста після завершення служби;



15:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).



Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.



Висловлюю щирі співчуття родині Віталія Кухарчука, батькам, брату, сестрі, усім, хто знав і любив його", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! І знову невтішні новини з передової. На війні загинув ковельчанин, молодший сержант. Тепер йому назавжди 44.Про це повідомив Ковельський міський головаВіталій Кухарчук пішов на війну добровольцем в перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну. Був бойовим медиком 100-ї волинської бригади ТРО (нині ОМБр).Смертельне поранення отримав 2 серпня під час мінометного обстрілу на Донеччині, неподалік Торецька."Віталій Кухарчук до останнього подиху був відданий військовій присязі, мужньо боронив Україну та загинув як Герой у бою за її свободу та незалежність.Прощання із Захисником відбудеться завтра, 6 серпня.14:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;14:45 – хода до центру міста після завершення служби;15:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.Висловлюю щирі співчуття родині Віталія Кухарчука, батькам, брату, сестрі, усім, хто знав і любив його", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію