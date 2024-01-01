Чотири ДТП з постраждалими трапилися на Волині за минулу добу

Чотири ДТП з постраждалими трапилися на Волині за минулу добу
У аваріях на Волині травмувалися четверо осіб. Наразі слідчі з’ясовують обставини дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, близько 17 години, у селі Сирники 25-річний водій ВАЗ на рівнозначному перехресті допустив наїзд на 55-річну велосипедистку. Жінка отримала травми, її госпіталізували. З місця події вилучено транспортні засоби, водій за кермом був тверезий.
Чотири ДТП з постраждалими трапилися на Волині за минулу добу

У селі Заболоття 15-річний керманич мотоцикла Lifan не врахував дорожню обстановку, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся із автомобілем Volkswagen. За кермом авто перебувала 37-річна жителька сусіднього населеного пункту. Підлітка з травмами госпіталізували до місцевої лікарні.

Близько 19 години, цього ж дня, між селами Козлів та Кремеш Володимирського району 40-річний водій Ford не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся з автомобілем Opel під керуванням 45-річного волинянина. Внаслідок аварії постраждала 33-річна пасажирка Opel. Після надання допомоги у лікарні її відпустили додому.
Чотири ДТП з постраждалими трапилися на Волині за минулу добу

За трьома фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування.

Окрім цього, у місті Рожище 28-річний водій Skoda, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зіткнувся із Renault, за кермом якого був 64-річний житель Луцького району. Чоловік отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили.

За фактом цієї аварії внесено відомості до ЄРДР за ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Теги: Волинь, ДТП
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