Чотири ДТП з постраждалими трапилися на Волині за минулу добу

У аваріях на Волині травмувалися четверо осіб. Наразі слідчі з’ясовують обставини дорожньо-транспортних пригод.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Так, близько 17 години, у селі Сирники 25-річний водій ВАЗ на рівнозначному перехресті допустив наїзд на 55-річну велосипедистку. Жінка отримала травми, її госпіталізували. З місця події вилучено транспортні засоби, водій за кермом був тверезий.У селі Заболоття 15-річний керманич мотоцикла Lifan не врахував дорожню обстановку, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся із автомобілем Volkswagen. За кермом авто перебувала 37-річна жителька сусіднього населеного пункту. Підлітка з травмами госпіталізували до місцевої лікарні.Близько 19 години, цього ж дня, між селами Козлів та Кремеш Володимирського району 40-річний водій Ford не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся з автомобілем Opel під керуванням 45-річного волинянина. Внаслідок аварії постраждала 33-річна пасажирка Opel. Після надання допомоги у лікарні її відпустили додому.За трьома фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування.Окрім цього, у місті Рожище 28-річний водій Skoda, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зіткнувся із Renault, за кермом якого був 64-річний житель Луцького району. Чоловік отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили.За фактом цієї аварії внесено відомості до ЄРДР за ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.