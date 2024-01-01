Повідомили про підозру командиру авіаполку рф, який командував ракетними ударами по енергосистемі України

Повідомили про підозру командиру авіаполку рф, який командував ракетними ударами по енергосистемі України
СБУ повідомила про підозру командиру авіаполку рф, який командував ударами по енергосистемі України ракетами Х-101.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця з рф, який причетний до ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.

Мова йде про полковника Олега Скітського – командира 121-го важкого бомбардувального полку військово-повітряних сил росії.

Задокументовано, що за наказами посадовця його підлеглі здійснювали масовані повітряні атаки на енергосистему України.

Основними цілями ворога були ключові енергогенеруючі підприємства та електропідстанції у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Для вогневого ураження енергооб’єктів окупанти підіймали у повітря ракетоносці-бомбардувальники Ту-95, з яких випускали по Україні стратегічні крилаті ракети Х-101.

У результаті ворожих обстрілів були загиблі і десятки поранених серед цивільного населення нашої держави.

Крім того, атаки рф на критичну інфраструктуру України призвели до масового знеструмлення у холодну пору року житлових будинків, лікарень, шкіл та дитсадків.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скітському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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