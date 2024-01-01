Повідомили про підозру командиру авіаполку рф, який командував ракетними ударами по енергосистемі України





Про це



Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця з рф, який причетний до ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.



Мова йде про полковника Олега Скітського – командира 121-го важкого бомбардувального полку військово-повітряних сил росії.



Задокументовано, що за наказами посадовця його підлеглі здійснювали масовані повітряні атаки на енергосистему України.



Основними цілями ворога були ключові енергогенеруючі підприємства та електропідстанції у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.



Для вогневого ураження енергооб’єктів окупанти підіймали у повітря ракетоносці-бомбардувальники Ту-95, з яких випускали по Україні стратегічні крилаті ракети Х-101.



У результаті ворожих обстрілів були загиблі і десятки поранених серед цивільного населення нашої держави.



Крім того, атаки рф на критичну інфраструктуру України призвели до масового знеструмлення у холодну пору року житлових будинків, лікарень, шкіл та дитсадків.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скітському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).



Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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