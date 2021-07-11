Луцький “Любарт” виступатиме в Екстралізі з футзалу

Луцький “Любарт” виступатиме в Екстралізі з футзалу
Футзальний клуб “Любарт” дебютує у футзальній Екстралізі України.

Луцький клуб було створено у 2018 році. За цей час команда двічі перемогла в Першій лізі, проте не могла підвищитись у класі через відсутність в обласному центрі інфраструктури, яка б відповідала вимогам найвищого дивізіону.

Нещодавно цю проблему вдалося виправити і “князі” отримали запрошення в Екстралігу. Домашні матчі вони проводитимуть в залі Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи, в стінах якої нині відбувається ремонт, а саме – заміна паркету та оновлення розмітки.

“Багато років обговорювали власну готовність до походу в Екстралігу, завжди були складні питання з інфраструктурою, але нарешті їх вирішили. Ми змогли зберегти кістяк команди, залучили кількох новачків і вже розпочали підготовку до нового виклику”, – зазначив генеральний менеджер “Любарта” Дмитро Пасічник.

У новому сезоні Екстраліги зіграють 12 команд. Перелік: ХІТ (Київ), Енергія (Львів), Ураган (Івано-Франківськ), Аврора (Київ), SkyUp (Київ), Кардинал (Рівне), МСК Харків, ін.ІТ (Львів), Сокіл (Хмельницький), Атлетік (Дніпро), Суха Балка, Любарт.

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Теги: футзал, Любарт
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