Луцький “Любарт” виступатиме в Екстралізі з футзалу

Футзальний клуб “Любарт” дебютує у футзальній Екстралізі України.Луцький клуб було створено у 2018 році. За цей час команда двічі перемогла в Першій лізі, проте не могла підвищитись у класі через відсутність в обласному центрі інфраструктури, яка б відповідала вимогам найвищого дивізіону.Нещодавно цю проблему вдалося виправити і “князі” отримали запрошення в Екстралігу. Домашні матчі вони проводитимуть в залі Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи, в стінах якої нині відбувається ремонт, а саме – заміна паркету та оновлення розмітки.“Багато років обговорювали власну готовність до походу в Екстралігу, завжди були складні питання з інфраструктурою, але нарешті їх вирішили. Ми змогли зберегти кістяк команди, залучили кількох новачків і вже розпочали підготовку до нового виклику”, – зазначив генеральний менеджер “Любарта”У новому сезоні Екстраліги зіграють 12 команд. Перелік: ХІТ (Київ), Енергія (Львів), Ураган (Івано-Франківськ), Аврора (Київ), SkyUp (Київ), Кардинал (Рівне), МСК Харків, ін.ІТ (Львів), Сокіл (Хмельницький), Атлетік (Дніпро), Суха Балка, Любарт.