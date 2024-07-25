На Донеччині загинули двоє Героїв з Луцької громади

На Донеччині загинули двоє Героїв з Луцької громади
На війні загинули двоє Героїв з Луцької громади Сергій Мочарський та Василь Форманюк.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Лучанин Мочарський Сергій Вікторович, 13.05.1973 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення мінометної батареї.

Старший сержант Мочарський Сергій Вікторович загинув 03.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Нью Йорк Донецької області.

Мешканець с.Дачне Луцької міської територіальної громади Форманюк Василь Степанович, 26.07.1993 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номера обслуги десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти.

Солдат Форманюк Василь Степанович загинув 25.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Торецьк Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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