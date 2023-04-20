Циклон із Північної Атлантики: яку погоду прогнозують на Волині впродовж тижня

Циклон із Північної Атлантики: яку погоду прогнозують на Волині впродовж тижня
Упродовж цього тижня на території Волині синоптики прогнозують грози. Лише 7-8 серпня в регіоні буде переважно без опадів.

Про це Суспільному розповів черговий синоптик обласного центру з гідрометеорології Василь Климюк. З його слів, атмосферні розділи з заходу принесуть прохолодне, вологе повітря.

"Атмосферні фронти циклону з Північної Атлантики зумовлять нестійку погоду з коливаннями температури повітря та грозовими дощами цього тижня", — зазначив синоптик.

У понеділок, 5 серпня, в області буде мінлива хмарна погода, можливий короткочасний дощ із грозою Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень від 20 до 25 градусів тепла.

Мінлива хмарність очікуються в області у вівторок, 6 серпня. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий, вночі гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі — 14-16° тепла, вдень — 23-25° тепла. Натомість у Луцьку вночі 11-16° тепла, вдень 20-25° тепла.

У середу, 7 серпня, в регіоні буде хмарна погода з поясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 12-17° тепла, вдень — 22-27° тепла.

У четвер, 8 серпня, синоптики прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 13-18° тепла, вдень — 23-28° тепла.

У п'ятницю, 9 серпня, на території Волинської області та в Луцьку синоптики передбачають мінливу хмарність, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі — 13-18° тепла, вдень — 24-29° тепла.

У суботу, 10 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, а також гроза. Вітер південно-західний 3-8 м/с. Вночі температура повітря — 13-18° тепла, вдень повітря прогріється від 23° до 28° тепла.

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Теги: погода, дощ
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