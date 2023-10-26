На Волині 48-річна жінка отруїлася в автомобілі чадним газом
Сьогодні, 13:30
Поліція встановлює обставини смерті 48-річної володимирчанки. Її тіло виявили на вулиці Устилузькій у Володимирі 4-го серпня.
Про це повідомили БУГу у пресслужбі поліції Волині.
По приїзду правоохоронців при огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Попередньо встановлено, що жінка отруїлась випарами чадного газу, оскільки тіло виявлено в закритому заведеному автомобілі.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою приміткою (самогубство).
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Про це повідомили БУГу у пресслужбі поліції Волині.
По приїзду правоохоронців при огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Попередньо встановлено, що жінка отруїлась випарами чадного газу, оскільки тіло виявлено в закритому заведеному автомобілі.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою приміткою (самогубство).
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