На Волині 48-річна жінка отруїлася в автомобілі чадним газом





Про це повідомили



По приїзду правоохоронців при огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Попередньо встановлено, що жінка отруїлась випарами чадного газу, оскільки тіло виявлено в закритому заведеному автомобілі.



Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою приміткою (самогубство).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановлює обставини смерті 48-річної володимирчанки. Її тіло виявили на вулиці Устилузькій у Володимирі 4-го серпня.Про це повідомили БУГу у пресслужбі поліції Волині.По приїзду правоохоронців при огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Попередньо встановлено, що жінка отруїлась випарами чадного газу, оскільки тіло виявлено в закритому заведеному автомобілі.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою приміткою (самогубство).

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