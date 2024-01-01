Депутат і борець Жан Беленюк вийшов до півфіналу Олімпіади. ОНОВЛЕНО

Депутат і борець Жан Беленюк вийшов до півфіналу Олімпіади. ОНОВЛЕНО
Український спортсмен у греко-римській боротьбі та народний депутат Жан Беленюк здолав свого суперника в стартовому поєдинку, виборовши місце у чвертьфіналі.

Про це стало відомо з трансляції бою, пише Громадське.

Так, Беленюк здолав свого суперника з Китаю Хайтао Цяня з рахунком 7:1. У чвертьфінальному поєдинку він змагатиметься зі спортсменом із Казахстану Нурсултаном Турсиновим.

Зазначимо, на Олімпійських іграх-2020 у Токіо Беленюк здобув золоту медаль із греко-римської боротьби. Це єдине «золото», яке завоювала Україна на тій Олімпіаді.

До того Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів.

У 2019 році спортсмен пройшов до українського парламенту від партії «Слуга Народу».

Напередодні він анонсував завершення своєї спортивної кар’єри, адже він паралельно працює в парламенті, і йому «є чим зайнятися у моменті».

ОНОВЛЕНО СТАНОМ НА 15.00

У протистоянні Беленюка з казахом Нурсултаном Турсиновим суперник домінував у першій трихвилинці та повів у рахунку (3:0).

Український борець перехопив ініціативу в другому періоді. Два прийоми дозволили Беленюку зрівняти рахунок. А потім ще два випади олімпійського чемпіона Токіо забезпечили комфортну перевагу та підсумкову перемогу.

У рамках 1/2 фіналу Беленюк зійдеться в сутичці з іранцем Алірезою Мохмадіпіані.

Окрім того, іще один борець греко-римського стилю Парвіз Насібов пробився в півфінал олімпійських змагань і зустрінеться з азербайджанцем Хасратом Джафаровимі.

Усі поєдинки заплановані на вечір середи, 7 серпня.


.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Жан Беленюк, Олімпіада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський скороход на Олімпіаді фінішував 17-м
Сьогодні, 14:00
Вперше в історії українські воїни уразили гелікоптер росіян дроном у повітрі
Сьогодні, 13:45
Депутат і борець Жан Беленюк вийшов до півфіналу Олімпіади. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:34
На фронті обірвалося життя Героя Олександра Жилка з Волині
Сьогодні, 13:31
Прощання з Героєм: у місті на Волині оголосили триденну жалобу
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
Лучанка – у півфіналі Олімпійських ігор-2024 Лучанка – у півфіналі Олімпійських ігор-2024
Сьогодні, 15:30
Ярослава Магучіх — чемпіонка Олімпіади-2024 зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх — чемпіонка Олімпіади-2024 зі стрибків у висоту
04 серпень, 23:11
Українські тенісистки знялися з парного турніру на Олімпіаді Українські тенісистки знялися з парного турніру на Олімпіаді
31 липень, 03:41
Харлан завоювала для України першу медаль Олімпійських ігор-2024 Харлан завоювала для України першу медаль Олімпійських ігор-2024
29 липень, 23:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повернути Крим легше, ніж Донбас, – Буданов
Сьогодні, 15:41
 0
Лучанка – у півфіналі Олімпійських ігор-2024
Сьогодні, 15:30
 0
У Луцьку на центральному пляжі в парку врятували жінку, яка тонула
Сьогодні, 15:07
 0
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олексія Додіка
Сьогодні, 14:38
 0
На Одещині зловили майже півсотні ухилянтів, яких запакували в кузов вантажівки
Сьогодні, 14:17
 0
Медіа
відео
1/8