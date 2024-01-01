Опублікували фото волинських «богів війни» за роботою
Сьогодні, 12:16
Артилеристи волинської 100-ї окремої механізованої бригади – справжній жах для російських загарбників.
Про це у телеграмі повідомила військова частина.
Квінтет гармашів-віртуозів артилерійського дивізіону 100 омбр та їхня красуня-солістка – українська 155-мм САУ 2С22 «Богдана». Артилеристи «Сталевої Сотки» переконують: найголовніше в іхній роботі досконало знати табличку.
І після короткої паузи додають, примруживши око – табличку множення рашистської орди на нуль.
«Спостерігати за бойовою роботою цього ансамблю одне задоволення. – Бо коли за справу береться «Богдана» – мелодія нашої майбутньої Перемоги починає лунати дуже переконливо!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі повідомила військова частина.
Квінтет гармашів-віртуозів артилерійського дивізіону 100 омбр та їхня красуня-солістка – українська 155-мм САУ 2С22 «Богдана». Артилеристи «Сталевої Сотки» переконують: найголовніше в іхній роботі досконало знати табличку.
І після короткої паузи додають, примруживши око – табличку множення рашистської орди на нуль.
«Спостерігати за бойовою роботою цього ансамблю одне задоволення. – Бо коли за справу береться «Богдана» – мелодія нашої майбутньої Перемоги починає лунати дуже переконливо!» - йдеться у повідомленні.
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