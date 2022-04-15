Переправляли дроном наркотики: на Волині викрили організовану групу контрабандистів





Про це



Слідчі спецслужби встановили, що злочинною діяльністю займалась організована група осіб з чітким розподілом ролей та обов’язків.

Організатором контрабанди виявився експрикордонник. Саме він займався злочинним планування та координацією протиправного процесу. Всього до групи входило п'ятеро волинян.



Правоохоронці затримали зловмисників під час спроби переправлення через державний кордон партії смоли канабісу (гашишу), вагою понад 20 кг. Вартість такої партії наркотиків на “чорному ринку” складає 13 млн грн.



Для контрабанди наркотиків зловмисники використовували безпілотник - привʼязували до нього запаковані брикети із наркотичною речовиною. Для конспірації намагались діяти вночі.



Однак, завдяки злагодженій роботі правоохоронців злочинна діяльність контрабандистів була вчасно припинена.



Наразі усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305 (замах на контрабанду особливо небезпечних наркотичних речовин, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечний наркотичного засобу, в особливо великих розмірах, вчиненими організованою групою) Кримінального кодексу України.



Також затриманим контрабандистам обрано запобіжний захід – тримання під вартою.



Зловмисникам загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки спільно з прикордонниками у лютому цього року заблокувала канал контрабанди гашишу до сусідньої держави.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Слідчі спецслужби встановили, що злочинною діяльністю займалась організована група осіб з чітким розподілом ролей та обов’язків.Організатором контрабанди виявився експрикордонник. Саме він займався злочинним планування та координацією протиправного процесу. Всього до групи входило п'ятеро волинян.Правоохоронці затримали зловмисників під час спроби переправлення через державний кордон партії смоли канабісу (гашишу), вагою понад 20 кг. Вартість такої партії наркотиків на “чорному ринку” складає 13 млн грн.Для контрабанди наркотиків зловмисники використовували безпілотник - привʼязували до нього запаковані брикети із наркотичною речовиною. Для конспірації намагались діяти вночі.Однак, завдяки злагодженій роботі правоохоронців злочинна діяльність контрабандистів була вчасно припинена.Наразі усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305 (замах на контрабанду особливо небезпечних наркотичних речовин, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечний наркотичного засобу, в особливо великих розмірах, вчиненими організованою групою) Кримінального кодексу України.Також затриманим контрабандистам обрано запобіжний захід – тримання під вартою.Зловмисникам загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

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