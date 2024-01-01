Обстріл супермаркету на Донеччині: 2 загиблих, 17 поранених

обстрілу російськими військовими супермаркету в Костянтинівці на Донеччині уже щонайменше 2 загиблих та 17 поранених.



Про це у телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян.



Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.



На місці працюють органи влади, поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.



2 загиблих і 17 поранених — така оперативна інформація щодо удару по Костянтинівці станом на 12:40.



Остаточні наслідки обстрілу встановлюють.





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