Обстріл супермаркету на Донеччині: 2 загиблих, 17 поранених

Обстріл супермаркету на Донеччині: 2 загиблих, 17 поранених
Унаслідок цілеспрямованого обстрілу російськими військовими супермаркету в Костянтинівці на Донеччині уже щонайменше 2 загиблих та 17 поранених.

Про це у телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян.

Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють органи влади, поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.

2 загиблих і 17 поранених — така оперативна інформація щодо удару по Костянтинівці станом на 12:40.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюють.


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Теги: обстріл, росія
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