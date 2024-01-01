Обстріли на Донеччині: 1 загиблий, 4 поранених

Обстріли на Донеччині: 1 загиблий, 4 поранених
Через російські обстріли на Донеччині одна людина загинула та четверо поранені. Поліцейські документують воєнні злочини.

Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.

Протягом доби поліція зафіксувала 2954 удари по лінії фронту та житловому сектору.

Під вогнем перебували 14 населених пунктів: міста Білицьке, Гірник, Костянтинівка, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, селище Курахівка, села Балаган, Катеринівка, Новомиколаївка, Плещіївка, Стара Миколаївка.

Пошкоджено 91 цивільний об’єкт – 59 житлових будинків, заклади освіти, готель, магазин, торговий центр, адмінбудівлі, медзаклади, гараж, автомобілі, ЛЕП.

По Покровську окупанти завдали два авіаудари бомбами УМПБ Д-30СН - вбили людину та двох поранили.


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Теги: обстріл, росія
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