Обстріли на Донеччині: 1 загиблий, 4 поранених

російські обстріли на Донеччині одна людина загинула та четверо поранені. Поліцейські документують воєнні злочини.



Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.



Протягом доби поліція зафіксувала 2954 удари по лінії фронту та житловому сектору.



Під вогнем перебували 14 населених пунктів: міста Білицьке, Гірник, Костянтинівка, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, селище Курахівка, села Балаган, Катеринівка, Новомиколаївка, Плещіївка, Стара Миколаївка.



Пошкоджено 91 цивільний об’єкт – 59 житлових будинків, заклади освіти, готель, магазин, торговий центр, адмінбудівлі, медзаклади, гараж, автомобілі, ЛЕП.



По Покровську окупанти завдали два авіаудари бомбами УМПБ Д-30СН - вбили людину та двох поранили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Черезна Донеччині одна людина загинула та четверо поранені. Поліцейські документують воєнні злочини.Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.Протягом доби поліція зафіксувала 2954 удари по лінії фронту та житловому сектору.Під вогнем перебували 14 населених пунктів: міста Білицьке, Гірник, Костянтинівка, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, селище Курахівка, села Балаган, Катеринівка, Новомиколаївка, Плещіївка, Стара Миколаївка.Пошкоджено 91 цивільний об’єкт – 59 житлових будинків, заклади освіти, готель, магазин, торговий центр, адмінбудівлі, медзаклади, гараж, автомобілі, ЛЕП.По Покровську окупанти завдали два авіаудари бомбами УМПБ Д-30СН - вбили людину та двох поранили.

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