Битва за небо: Повітряні сили за час війни знищили 8000 цілей

Микола Олещук оприлюднив дані за час великої війни – знищено сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників.



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Микола Олещук зазначив: "Битва за небо триває. Цілодобово ворог атакує нас бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними безпілотниками. Повітряні Сили, пліч-о-пліч з протиповітряною обороною усіх Сил оборони України, відбивають удари. Наскільки це можливо, знищують засоби повітряного нападу противника, б’ють ворога з повітря, тримають оборону на землі.



За два з половиною роки Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження.



Якісно та уміло застосовуючи сучасне західне озброєння, воїни Повітряних Сил проявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість".







Олещук додав, що від початку повномасштабного вторгнення 4475 військовослужбовців Повітряних сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25 посмертно.



Президент Володимир Зеленський також привітав захисників неба та подякував їм за влучність.



"Від перших днів цієї війни Україна протистоїть російським ударам з повітря. І наші воїни вже знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів. Це значні результати. І ми робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше. Точно зможуть!" – зазначив Зеленський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У День Повітряних сил командувач генерал-лейтенантоприлюднив дані за час великої війни – знищено сотні літаків та вертольотів,Про це пише Українська правда Микола Олещук зазначив: "Битва за небо триває. Цілодобово ворог атакує нас бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними безпілотниками. Повітряні Сили, пліч-о-пліч з протиповітряною обороною усіх Сил оборони України, відбивають удари. Наскільки це можливо, знищують засоби повітряного нападу противника, б’ють ворога з повітря, тримають оборону на землі.За два з половиною роки Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження.Якісно та уміло застосовуючи сучасне західне озброєння, воїни Повітряних Сил проявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість".Олещук додав, що від початку повномасштабного вторгнення 4475 військовослужбовців Повітряних сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25 посмертно.Президенттакож привітав захисників неба та подякував їм за влучність."Від перших днів цієї війни Україна протистоїть російським ударам з повітря. І наші воїни вже знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів. Це значні результати. І ми робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше. Точно зможуть!" – зазначив Зеленський.

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