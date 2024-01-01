На рідну землю «на щиті» повертається волинянин Дмитро Міцевський
Сьогодні, 10:22
Сьогодні, 4 серпня, у Горохові на Волині краяни зустрічатимуть скорботний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця Дмитра Міцевського.
Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
У неділю, 4 серпня, о 12:00 біля символічного хреста «Борцям за волю та незалежність України» в Горохові громада зустріне Героя, жителя міста Горохова Міцевського Дмитра Миколайовича.
Траурний кортеж через центр міста рухатиметься до рідного дому загиблого на вулиці Берестецькій.
Чин похорону відбудеться у Свято-Миколайовському храмі в Горохові.
Згідно розпорядження міського голови, в громаді 3-4 серпня – дні жалоби.
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Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
У неділю, 4 серпня, о 12:00 біля символічного хреста «Борцям за волю та незалежність України» в Горохові громада зустріне Героя, жителя міста Горохова Міцевського Дмитра Миколайовича.
Траурний кортеж через центр міста рухатиметься до рідного дому загиблого на вулиці Берестецькій.
Чин похорону відбудеться у Свято-Миколайовському храмі в Горохові.
Згідно розпорядження міського голови, в громаді 3-4 серпня – дні жалоби.
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