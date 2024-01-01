На рідну землю «на щиті» повертається волинянин Дмитро Міцевський

На рідну землю «на щиті» повертається волинянин Дмитро Міцевський
Сьогодні, 4 серпня, у Горохові на Волині краяни зустрічатимуть скорботний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця Дмитра Міцевського.

Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.

У неділю, 4 серпня, о 12:00 біля символічного хреста «Борцям за волю та незалежність України» в Горохові громада зустріне Героя, жителя міста Горохова Міцевського Дмитра Миколайовича.
На рідну землю «на щиті» повертається волинянин Дмитро Міцевський

Траурний кортеж через центр міста рухатиметься до рідного дому загиблого на вулиці Берестецькій.

Чин похорону відбудеться у Свято-Миколайовському храмі в Горохові.

Згідно розпорядження міського голови, в громаді 3-4 серпня – дні жалоби.

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Теги: загиблі, війна
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