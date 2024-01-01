На рідну землю «на щиті» повертається волинянин Дмитро Міцевський

полеглого військовослужбовця Дмитра Міцевського.



Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.



У неділю, 4 серпня, о 12:00 біля символічного хреста «Борцям за волю та незалежність України» в Горохові громада зустріне Героя, жителя міста Горохова Міцевського Дмитра Миколайовича.



Траурний кортеж через центр міста рухатиметься до рідного дому загиблого на вулиці Берестецькій.



Чин похорону відбудеться у Свято-Миколайовському храмі в Горохові.



Згідно розпорядження міського голови, в громаді 3-4 серпня – дні жалоби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 серпня, у Горохові на Волині краяни зустрічатимуть скорботний кортеж із тіломПро це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.У неділю, 4 серпня, о 12:00 біля символічного хреста «Борцям за волю та незалежність України» в Горохові громада зустріне Героя, жителя міста Горохова Міцевського Дмитра Миколайовича.Траурний кортеж через центр міста рухатиметься до рідного дому загиблого на вулиці Берестецькій.Чин похорону відбудеться у Свято-Миколайовському храмі в Горохові.Згідно розпорядження міського голови, в громаді 3-4 серпня – дні жалоби.

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