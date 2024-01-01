На Волині прощатимуться із добровольцем зі Львівщини
Сьогодні, 11:18
Мешканці Ратнівської громади на Волині завтра, 5 серпня, віддадуть останню шану Герою Роману Сотнику із Львівщини.
Про це у фейсбуці повідомила Солонківська територіальна громада.
При виконані бойового завдання у районі населеного пункту Орхімівка Харківської області загинув мешканець села Солонка на Львівщині, лейтенант Сотник Роман Миколайович (1978 року народження), позивний «Комісар».
Доброволець, патріот України, люблячий чоловік та прекрасний батько. Роман у червні 2022 року став захист нашої Держави. Брав участь у бойових діях на Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках у лавах десантно-штурмових військ. Пліч-о-пліч проходив тяжкості зі своїми побратимами.
У полеглого воїна залишилась дружина Марʼяна, син Олег, який перебуває в лавах ЗСУ у 71 -ій окремій єгерській бригаді.
Кортеж з загиблим Героєм прибуде 5 серпня о 09:30 в містечко Ратне на Волині, де відбудеться прощальна панахида. Після цього кортеж вирушає до Львова, де відбудеться церемонія поховання в селі Солонка Львівської області.
«Висловлюємо громадою співчуття рідним і всім, хто знав Героя. Ми ніколи не забудемо подвигу Романа, вічна слава і пам’ять», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Солонківська територіальна громада.
При виконані бойового завдання у районі населеного пункту Орхімівка Харківської області загинув мешканець села Солонка на Львівщині, лейтенант Сотник Роман Миколайович (1978 року народження), позивний «Комісар».
Доброволець, патріот України, люблячий чоловік та прекрасний батько. Роман у червні 2022 року став захист нашої Держави. Брав участь у бойових діях на Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках у лавах десантно-штурмових військ. Пліч-о-пліч проходив тяжкості зі своїми побратимами.
У полеглого воїна залишилась дружина Марʼяна, син Олег, який перебуває в лавах ЗСУ у 71 -ій окремій єгерській бригаді.
Кортеж з загиблим Героєм прибуде 5 серпня о 09:30 в містечко Ратне на Волині, де відбудеться прощальна панахида. Після цього кортеж вирушає до Львова, де відбудеться церемонія поховання в селі Солонка Львівської області.
«Висловлюємо громадою співчуття рідним і всім, хто знав Героя. Ми ніколи не забудемо подвигу Романа, вічна слава і пам’ять», - йдеться у повідомленні.
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