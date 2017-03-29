Лучанин облаштував город на даху гаража

Лучанин облаштував город на даху гаража
Прямісінько на даху свого гаража біля багатоквартирного будинку у центрі Луцька чоловік вирощує городину.

Про це пише Конкурент.

Таку грядку пан Олександр зробив більше 10-ти років тому. Каже, ще до цього колись тут вирощували городину батьки.

Зробили міні-город вирішили через те, що за багато років на даху будівлі зібралося чимало землі.

Раніше лучанин не хотів нічого вирощувати, але із виходом на пенсію все ж надумав.

Крім томатів, на даху гаража цьогоріч росте і солодкий перець.