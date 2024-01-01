Лікарі пояснили волинянам, як вберегтися від харчових отруєнь

призводять до певних симптомів і провокують захворювання.



Про це пише



Як вберегти себе і своїх близьких від кишкових інфекцій, розповіла лікарка-гастроентерологиня Центру первинної медичної допомоги, відділення № 1 – Юлія Зубок.



Симптоми кишкових інфекцій



При перших симптомах отруєння варто звернутися до сімейного лікаря, або інфекціоніста, який може призначити адекватне лікування, каже лікарка. Якщо цього вчасно не зробити організму може загрожувати інтоксикація та зневоднення.



Перші ознаки кишкових інфекцій: підвищення температури, загальна слабкість, зниження апетиту, нудота, блювота, діарея, розрідження випорожнень та болі в животі. Зазвичай це початок – гострий та раптовий.



У групі ризику: діти до 5 років, вагітні, старші люди та пацієнти із хронічними захворюваннями.



Як вберегтися від кишкових інфекцій?



Щоб вберегтися від кишкових інфекцій варто дотримуватися правил особистої гігієни: ретельно мити руки з милом, мінімум 20 секунд; перед вживанням мити овочі та фрукти; рушники для рук добре висушувати, не залишати вологим, або користуватися паперовими.



Зі слів Юлії Зубок, також варто дотримуватися правил вживання та зберігання продуктів, особливо під час спеки. Зокрема, зберігати приготовану їжу при кімнатній температурі максимум дві години. Стежити за температурою у холодильнику, з огляду на постійні відключення світла, вона повинна бути -4 або нижче градуси.



Купуючи консерви, варто звертати увагу на термін зберігання та цілісність упаковки. Є рекомендації, консерви термічно обробляти для того, аби зменшити ризик інфікування, каже медичка.



"Дуже важливо овочі та фрукти купувати цільними, аби уможливити якесь забруднення токсинами чи бактеріями. Знову ж таки, ми не знаємо – хто його різав, чим різали, де той ніж перед тим був", — говорить лікарка.



М'ясо, овочі та фрукти потрібно нарізати на окремих поверхнях. Не готувати багато страв наперед, в ідеалі одноразово приготувати їжу і з’їсти, або забезпечити їй адекватне зберігання, говорить Юлія Зубок.



І найважливіше пити воду централізовану або бутельовану.



"Тобто ні в якому разі, коли ми десь на відпочинку, ми не можемо з якоїсь там колонки пити воду, не розуміючи звідки вона береться, або десь там з озера, наприклад, використовувати для того, аби помити посуд", — каже медикиня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Влітку на Волині дуже поширені харчові отруєння і гострі кишкові інфекції. Особливостями інфікування є те, що віруси та бактерії, які можуть потрапляти в організм,і провокують захворювання.Про це пише Суспільне Як вберегти себе і своїх близьких від кишкових інфекцій, розповіла лікарка-гастроентерологиня Центру первинної медичної допомоги, відділення № 1 –При перших симптомах отруєння варто звернутися до сімейного лікаря, або інфекціоніста, який може призначити адекватне лікування, каже лікарка. Якщо цього вчасно не зробити організму може загрожувати інтоксикація та зневоднення.Перші ознаки кишкових інфекцій: підвищення температури, загальна слабкість, зниження апетиту, нудота, блювота, діарея, розрідження випорожнень та болі в животі. Зазвичай це початок – гострий та раптовий.У групі ризику: діти до 5 років, вагітні, старші люди та пацієнти із хронічними захворюваннями.Щоб вберегтися від кишкових інфекцій варто дотримуватися правил особистої гігієни: ретельно мити руки з милом, мінімум 20 секунд; перед вживанням мити овочі та фрукти; рушники для рук добре висушувати, не залишати вологим, або користуватися паперовими.Зі слів Юлії Зубок, також варто дотримуватися правил вживання та зберігання продуктів, особливо під час спеки. Зокрема, зберігати приготовану їжу при кімнатній температурі максимум дві години. Стежити за температурою у холодильнику, з огляду на постійні відключення світла, вона повинна бути -4 або нижче градуси.Купуючи консерви, варто звертати увагу на термін зберігання та цілісність упаковки. Є рекомендації, консерви термічно обробляти для того, аби зменшити ризик інфікування, каже медичка."Дуже важливо овочі та фрукти купувати цільними, аби уможливити якесь забруднення токсинами чи бактеріями. Знову ж таки, ми не знаємо – хто його різав, чим різали, де той ніж перед тим був", — говорить лікарка.М'ясо, овочі та фрукти потрібно нарізати на окремих поверхнях. Не готувати багато страв наперед, в ідеалі одноразово приготувати їжу і з’їсти, або забезпечити їй адекватне зберігання, говорить Юлія Зубок.І найважливіше пити воду централізовану або бутельовану."Тобто ні в якому разі, коли ми десь на відпочинку, ми не можемо з якоїсь там колонки пити воду, не розуміючи звідки вона береться, або десь там з озера, наприклад, використовувати для того, аби помити посуд", — каже медикиня.

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