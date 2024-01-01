Після важкого поранення зупинилося серце Героя Сергія Грищука з Волині
Сьогодні, 13:28
Після лікування від важкого поранення у Запоріжжі обірвалося життя військовослужбовця Сергія Грищука з Волині.
Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
«Ще один Герой відійшов у вічність. Один за одним йдуть у вічність мужні українські Герої, залишаючи по собі яскраві сліди на сторінках історії російсько-української війни, які наскрізь просякнуті кров’ю патріотів та сльозами українського народу», - зазначили у міськраді.
Грищук Сергій Володимирович (1972 р.н.), житель с.Ощів, який вірно служив своїй ненці Україні з квітня 2023 року, після тривалого лікування від поранення, помер 2 серпня в Запоріжжі.
«Вічна і світла пам'ять! І не забуваймо: пам'ять про Героїв має жити вічно! Слава Україні та її Героєві Сергію Грищуку!» - йдеться у повідомленні.
Про час та місце поховання Воїна буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
«Ще один Герой відійшов у вічність. Один за одним йдуть у вічність мужні українські Герої, залишаючи по собі яскраві сліди на сторінках історії російсько-української війни, які наскрізь просякнуті кров’ю патріотів та сльозами українського народу», - зазначили у міськраді.
Грищук Сергій Володимирович (1972 р.н.), житель с.Ощів, який вірно служив своїй ненці Україні з квітня 2023 року, після тривалого лікування від поранення, помер 2 серпня в Запоріжжі.
«Вічна і світла пам'ять! І не забуваймо: пам'ять про Героїв має жити вічно! Слава Україні та її Героєві Сергію Грищуку!» - йдеться у повідомленні.
Про час та місце поховання Воїна буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Після обстрілу рятувальник на Харківщині приїхав гасити пожежу у власному домі, де загинула його дружина.
Сьогодні, 14:30
Лучани провели в останню дорогу Героя Романа Самусіка
Сьогодні, 13:45
Після важкого поранення зупинилося серце Героя Сергія Грищука з Волині
Сьогодні, 13:28
Лікарі пояснили волинянам, як вберегтися від харчових отруєнь
Сьогодні, 13:13
Лучанин облаштував город на даху гаража
Сьогодні, 12:25