Після важкого поранення зупинилося серце Героя Сергія Грищука з Волині

Після важкого поранення зупинилося серце Героя Сергія Грищука з Волині
Після лікування від важкого поранення у Запоріжжі обірвалося життя військовослужбовця Сергія Грищука з Волині.

Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.

«Ще один Герой відійшов у вічність. Один за одним йдуть у вічність мужні українські Герої, залишаючи по собі яскраві сліди на сторінках історії російсько-української війни, які наскрізь просякнуті кров’ю патріотів та сльозами українського народу», - зазначили у міськраді.

Грищук Сергій Володимирович (1972 р.н.), житель с.Ощів, який вірно служив своїй ненці Україні з квітня 2023 року, після тривалого лікування від поранення, помер 2 серпня в Запоріжжі.
Після важкого поранення зупинилося серце Героя Сергія Грищука з Волині

«Вічна і світла пам'ять! І не забуваймо: пам'ять про Героїв має жити вічно! Слава Україні та її Героєві Сергію Грищуку!» - йдеться у повідомленні.

Про час та місце поховання Воїна буде повідомлено додатково.

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Теги: загиблі, війна
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