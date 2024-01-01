Після важкого поранення зупинилося серце Героя Сергія Грищука з Волині

Після лікування від важкого поранення у Запоріжжі обірвалося життя військовослужбовцяз Волині.Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.«Ще один Герой відійшов у вічність. Один за одним йдуть у вічність мужні українські Герої, залишаючи по собі яскраві сліди на сторінках історії російсько-української війни, які наскрізь просякнуті кров’ю патріотів та сльозами українського народу», - зазначили у міськраді.Грищук Сергій Володимирович (1972 р.н.), житель с.Ощів, який вірно служив своїй ненці Україні з квітня 2023 року, після тривалого лікування від поранення, помер 2 серпня в Запоріжжі.«Вічна і світла пам'ять! І не забуваймо: пам'ять про Героїв має жити вічно! Слава Україні та її Героєві Сергію Грищуку!» - йдеться у повідомленні.Про час та місце поховання Воїна буде повідомлено додатково.