Лучани провели в останню дорогу Героя Романа Самусіка
Сьогодні, 13:45
Сьогодні, 4 серпня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі митрополит Луцький і Волинський Михаїл відслужив панахиду за військовослужбовцем Збройних сил України Романом Самусіком.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
Військовослужбовець (06.07.1993 року народження) проходив військову службу за контрактом та загинув 1 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області.
Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, побратими військовослужбовця, а також чимало лучан.
Поховали Романа Самусіка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
Військовослужбовець (06.07.1993 року народження) проходив військову службу за контрактом та загинув 1 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області.
Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, побратими військовослужбовця, а також чимало лучан.
Поховали Романа Самусіка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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