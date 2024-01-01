Лучани провели в останню дорогу Героя Романа Самусіка

Сьогодні, 4 серпня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі митрополит Луцький і Волинськийвідслужив панахиду за військовослужбовцем Збройних сил УкраїниПро це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.Військовослужбовець (06.07.1993 року народження) проходив військову службу за контрактом тапід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області.Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова, побратими військовослужбовця, а також чимало лучан.Поховали Романа Самусіка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.