Лучани провели в останню дорогу Героя Романа Самусіка

Лучани провели в останню дорогу Героя Романа Самусіка
Сьогодні, 4 серпня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі митрополит Луцький і Волинський Михаїл відслужив панахиду за військовослужбовцем Збройних сил України Романом Самусіком.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.

Військовослужбовець (06.07.1993 року народження) проходив військову службу за контрактом та загинув 1 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області.

Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, побратими військовослужбовця, а також чимало лучан.

Поховали Романа Самусіка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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