Рятуючи пораненого побратима на війні загинув лучанин Роман Самусік
Сьогодні, 21:57
Російсько-українська війна забрала життя ще одного відважного воїна, лучанина Романа Самусіка.
Про це повідомив офіцер СІМІС у Центр спеціального призначення НГУ "Омега" Юрій Трачук.
Майор Самусік Роман Васильович загинув 01 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області.
"Цієї ночі, рятуючи пораненого побратима, загинув командир групи снайперів 4-го (львівського) окремого загону спеціального призначення «Омега» Центр спеціального призначення НГУ "Омега" Національної гвардії України майор Самусік Роман Васильович
(06.07.1993 – 02.08.2024)", - йдеться у дописі.
Щоб долучитися до організації поховання можна переразувати гроші на банку, або перерахувавши за номером карти 5375 4112 2063 4278.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя!
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Про це повідомив офіцер СІМІС у Центр спеціального призначення НГУ "Омега" Юрій Трачук.
Майор Самусік Роман Васильович загинув 01 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області.
"Цієї ночі, рятуючи пораненого побратима, загинув командир групи снайперів 4-го (львівського) окремого загону спеціального призначення «Омега» Центр спеціального призначення НГУ "Омега" Національної гвардії України майор Самусік Роман Васильович
(06.07.1993 – 02.08.2024)", - йдеться у дописі.
Щоб долучитися до організації поховання можна переразувати гроші на банку, або перерахувавши за номером карти 5375 4112 2063 4278.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя!
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