У Луцьку на честь загиблого воїна перейменують бульвар Дружби Народів
Сьогодні, 22:54
В обласному центрі Волині перейменують кілька вулиць та бульвар, які тепер називатимуться на честь полеглих під час російсько-української війни воїнів.
Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОВА № 318 Про перейменування об’єктів топоніміки в області.
Так, згідно з розпорядженням у Луцьку перейменують вулиці Вавилова, Бородіна, а також бульвар Дружби Народів. Вулиця Вавилова буде вулицею Незалежності, а вулиця Бородіна носитиме ім’я капітана Служби безпеки України, учасника російсько-української війни Ігоря Небося, який загинув у ході російського вторгнення в Україну біля міста Бахмут. Бульвар Дружби Народів перейменують на бульвар Івана Газюка – головного сержанта штурмового взводу 3-ї ОШБр, який загинув біля міста Бахмут.
Також у розпорядженні йдеться про перейменування вулиць у селах Луцької громади. Так, вулиці Тулайдана Степана та вулиці Столбова у селі Рокині, які називатимуться вулицею Праведників світу та вулицею Ніла Хасевича відповідно. У селі Городок вулиця Братів-Волохів відтепер називатиметься вулицею Чорногузькою, а вулиця Бойка у селі Прилуцьке носитиме ім’я льотчика 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна майора Євгена Лисенка, який загинув у бою з двома російськими літаками поблизу Житомира 9 березня 2022 року
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Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОВА № 318 Про перейменування об’єктів топоніміки в області.
Так, згідно з розпорядженням у Луцьку перейменують вулиці Вавилова, Бородіна, а також бульвар Дружби Народів. Вулиця Вавилова буде вулицею Незалежності, а вулиця Бородіна носитиме ім’я капітана Служби безпеки України, учасника російсько-української війни Ігоря Небося, який загинув у ході російського вторгнення в Україну біля міста Бахмут. Бульвар Дружби Народів перейменують на бульвар Івана Газюка – головного сержанта штурмового взводу 3-ї ОШБр, який загинув біля міста Бахмут.
Також у розпорядженні йдеться про перейменування вулиць у селах Луцької громади. Так, вулиці Тулайдана Степана та вулиці Столбова у селі Рокині, які називатимуться вулицею Праведників світу та вулицею Ніла Хасевича відповідно. У селі Городок вулиця Братів-Волохів відтепер називатиметься вулицею Чорногузькою, а вулиця Бойка у селі Прилуцьке носитиме ім’я льотчика 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна майора Євгена Лисенка, який загинув у бою з двома російськими літаками поблизу Житомира 9 березня 2022 року
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