Міноборони взяло на озброєння український бронеавтомобіль «Джура»

Парк броньованих транспортних засобів ЗСУ поповнився ще одним зразком вітчизняної розробки.Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль «Джура», призначений для виконання різних тактичних завдань, - йдеться на сайті Міністерства оборони України.«Джура» має шасі «Toyota Land Cruiser 70», на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу, що забезпечує рівень балістичного захисту особового складу від вогню зі стрілецької зброї. Конструкція бронекапсули дозволяє встановлення кулемета на турелі.Легкий бронеавтомобіль є компактним, має відносно невелику масу, що полегшує його прохідність. Українські інженери також посилили підвіску машини. Запас ходу бронеавтівки – понад 650 км.Залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення: транспорт для розвідки та патрулювання, для виконання завдань логістики, проведення евакуації поранених тощо.Як повідомляло Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, процедура кодифікації для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів.Кодифікований та внесений до штатно-табельного розкладу військових частин зразок ОВТ вітчизняного виробництва дозволено закуповувати за кошти державного бюджету і використовувати у ЗСУ.