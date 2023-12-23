Міноборони взяло на озброєння український бронеавтомобіль «Джура»

Міноборони взяло на озброєння український бронеавтомобіль «Джура»
Парк броньованих транспортних засобів ЗСУ поповнився ще одним зразком вітчизняної розробки.

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль «Джура», призначений для виконання різних тактичних завдань, - йдеться на сайті Міністерства оборони України.

«Джура» має шасі «Toyota Land Cruiser 70», на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу, що забезпечує рівень балістичного захисту особового складу від вогню зі стрілецької зброї. Конструкція бронекапсули дозволяє встановлення кулемета на турелі.

Легкий бронеавтомобіль є компактним, має відносно невелику масу, що полегшує його прохідність. Українські інженери також посилили підвіску машини. Запас ходу бронеавтівки – понад 650 км.

Залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення: транспорт для розвідки та патрулювання, для виконання завдань логістики, проведення евакуації поранених тощо.

Як повідомляло Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, процедура кодифікації для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів.

Кодифікований та внесений до штатно-табельного розкладу військових частин зразок ОВТ вітчизняного виробництва дозволено закуповувати за кошти державного бюджету і використовувати у ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Міноборони, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
3 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Міноборони взяло на озброєння український бронеавтомобіль «Джура»
02 серпень, 23:19
У Луцьку на честь загиблого воїна перейменують бульвар Дружби Народів
02 серпень, 22:54
Колишній ректор луцького університету може стати освітнім омбудсменом
02 серпень, 22:39
Рятуючи пораненого побратима на війні загинув лучанин Роман Самусік
02 серпень, 21:57
Схожі новини
Міноборони тестує автоматизовані системи обліку у військових частинах Міноборони тестує автоматизовані системи обліку у військових частинах
21 лютий, 23:17
Високопосадовця Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд грн, взяли під варту Високопосадовця Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд грн, взяли під варту
23 грудень, 2023, 21:06
У Міноборони оприлюднили нововведення щодо військово-лікарської комісії У Міноборони оприлюднили нововведення щодо військово-лікарської комісії
10 травень, 2023, 15:12
Рятуючи пораненого побратима на війні загинув лучанин Роман Самусік Рятуючи пораненого побратима на війні загинув лучанин Роман Самусік
02 серпень, 21:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
3 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Міноборони взяло на озброєння український бронеавтомобіль «Джура»
02 серпень, 23:19
 0
У Луцьку на честь загиблого воїна перейменують бульвар Дружби Народів
02 серпень, 22:54
 0
Колишній ректор луцького університету може стати освітнім омбудсменом
02 серпень, 22:39
 0
Рятуючи пораненого побратима на війні загинув лучанин Роман Самусік
02 серпень, 21:57
 0
Медіа
відео
1/8