Колишній ректор луцького університету може стати освітнім омбудсменом

Петро Савчук претендує на посаду освітнього омбудсмена.



Про це ексректор "політеху" повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.



Петро Савчук повідомив, що з іншими претендентами пройшов етап співбесіди на посаду освітнього омбудсмена.



"Ця посада і власне Служба освітнього обмудсмена критично важливі для повноцінного захисту прав і свобод особистості в умовах освітнього процесу, об’єднання українського суспільства навколо визначальних цінностей нації, підвищення іміджу України за кордоном та сприяння процесам інтегрування в європейську спільноту", - написав Савчук.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній ректор Луцького національного технічного університетупретендує на посаду освітнього омбудсмена.Про це ексректор "політеху" повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.Петро Савчук повідомив, що з іншими претендентами пройшов етап співбесіди на посаду освітнього омбудсмена."Ця посада і власне Служба освітнього обмудсмена критично важливі для повноцінного захисту прав і свобод особистості в умовах освітнього процесу, об’єднання українського суспільства навколо визначальних цінностей нації, підвищення іміджу України за кордоном та сприяння процесам інтегрування в європейську спільноту", - написав Савчук.

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