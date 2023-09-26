Колишній ректор луцького університету може стати освітнім омбудсменом

Колишній ректор луцького університету може стати освітнім омбудсменом
Колишній ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук претендує на посаду освітнього омбудсмена.

Про це ексректор "політеху" повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Петро Савчук повідомив, що з іншими претендентами пройшов етап співбесіди на посаду освітнього омбудсмена.

"Ця посада і власне Служба освітнього обмудсмена критично важливі для повноцінного захисту прав і свобод особистості в умовах освітнього процесу, об’єднання українського суспільства навколо визначальних цінностей нації, підвищення іміджу України за кордоном та сприяння процесам інтегрування в європейську спільноту", - написав Савчук.

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Теги: Волинь, Луцьк, ЛНТУ, конкурс
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