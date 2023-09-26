Колишній ректор луцького університету може стати освітнім омбудсменом
Сьогодні, 22:39
Колишній ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук претендує на посаду освітнього омбудсмена.
Про це ексректор "політеху" повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Петро Савчук повідомив, що з іншими претендентами пройшов етап співбесіди на посаду освітнього омбудсмена.
"Ця посада і власне Служба освітнього обмудсмена критично важливі для повноцінного захисту прав і свобод особистості в умовах освітнього процесу, об’єднання українського суспільства навколо визначальних цінностей нації, підвищення іміджу України за кордоном та сприяння процесам інтегрування в європейську спільноту", - написав Савчук.
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Про це ексректор "політеху" повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Петро Савчук повідомив, що з іншими претендентами пройшов етап співбесіди на посаду освітнього омбудсмена.
"Ця посада і власне Служба освітнього обмудсмена критично важливі для повноцінного захисту прав і свобод особистості в умовах освітнього процесу, об’єднання українського суспільства навколо визначальних цінностей нації, підвищення іміджу України за кордоном та сприяння процесам інтегрування в європейську спільноту", - написав Савчук.
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