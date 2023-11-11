На Волині у кар'єрі потонула 50-річна жінка





Про це повідомляє місцеве видання БУГ з посиланням на власні джерела.



Тіло жінки виявив місцевий житель за декілька годин після її смерті та викликав поліцію.



Слідів насильницької смерті на тілі загиблої не виявили. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею 115 ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2-го серпня на кар’єрі у Нововолинська втопилась жінка 1974 року народження.Про це повідомляє місцеве видання БУГ з посиланням на власні джерела.Тіло жінки виявив місцевий житель за декілька годин після її смерті та викликав поліцію.Слідів насильницької смерті на тілі загиблої не виявили. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею 115 ККУ.

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