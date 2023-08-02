ТОП-15 в Україні: скільки заяв подали вступники до університетів Луцька

Волинський національний університет імені Лесі Українки та Лууцький національний технічний університет увійшли до числа найпопулярніших закладів вищої освіти серед абітурієнтів у 2024 році.За даними інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що розміщує рейтингові списки абітурієнтів, до закладів вищої освіти станом на 1 серпня 2024 року подано понад 1 мільйон 64 тисячі заяв від вступників.У тому числі понад 673 тисячі заяв подали абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) для здобуття рівнів бакалавра та медичного магістра за всіма формами навчання.Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, завершено.Цьогорічними лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Львівський національний університет ім. Франка та Національний університет «Львівська політехніка».Волинський національний університет імені Лесі Українки зайняв 13 місце у рейтингу Університетів, прийнявши 9950 заяв від абітурієнтів.Луцький національний технічний університет за кількістю заяв від абітурієнтів, як хочуть вступити на бакалаврат, зайняв 15 місце в рейтингу українських ЗВО. До луцького "політеху" подали заяви 8982 вступники.Також до двадцятки лідерів за кількістю поданих заяв увійшли заклади вищої освіти Чернівців, Івано-Франківська, Харкова, Дніпра, Ужгорода, Тернополя й Одеси.