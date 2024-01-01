Під час наступу ворога говорити про ротації передчасно, - командувач Об’єднаних сил

Під час наступу ворога говорити про ротації передчасно, - командувач Об’єднаних сил
Наступальна ініціатива зараз на боці РФ, тому говорити про ротацію передчасно.

Про це в інтерв'ю розповів командувач Об'єднаних сил, генерал Андрій Гнатов, передає Цензор.НЕТ.

"У слово "ротація" можна вкладати багато сенсів. Обстановка така, що наступальна ініціатива зараз у противника, він ще здатен нарощувати зусилля; ми ж виконуємо завдання, щоб його зупинити. За таких умов казати, що гарантовано відбудуться ротації і в яких масштабах вони будуть, - передчасно. Але, щойно з’являється можливість, ми намагаємось це робити", - пояснив він.

За словами Гнатова, підрозділи постійно замінюються на позиціях, змінюються зони, де вони виконують завдання, змінюються напрямки.

"Це дуже складна система взаємодії, і простої відповіді на ваше питання не буде. Я моніторю, як використовується право військовослужбовця на відпустку, і чітко знаю, що у тих бригадах, з якими я працюю, чималий відсоток військовослужбовців цим правом користується. Їм гарантовано надається право на відпочинок з реабілітації після поранення чи після отримання травм, а також за сімейними обставинами. Командири підрозділів намагаються, щоб близько 10%, інколи 15% військовослужбовців одночасно були у відпустках. Звісно, всі прагнуть скористатися правом на відпустку у літній період, але об’єктивно це неможливо", - підсумував командувач.

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Теги: Росія, Україна, війна
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