На Світязі 23-річна дівчина втратила свідомість, перебуваючи у воді

На Світязі 23-річна дівчина втратила свідомість, перебуваючи у воді
Наприкінці липня на озері Світязь волинський рятувальник надав допомогу людині, перебуваючи поза службою.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Того дня близько 18-ї години командир відділення 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі Володимирського району Лещук Андрій, перебувавши на відпочинку зі своєю сім’єю на озері Світязь, почув, як з пляжу кличуть на допомогу: «Рятувальник!»

Він відразу побіг на допомогу чоловіку, котрий витягнув на берег молоду дівчину без свідомості. Рятувальник розпочав надавати першу домедичну допомогу та проводив реанімаційні заходи до приїзду швидкої допомоги, йому допомагали інші відпочивальники.

Врешті дівчина відкашлялась та почала приходити до тями. Після цього рятувальник допоміг медикам занести врятовану до автомобіля швидкої допомоги.

Як з'ясувалось, 23-річна жінка знепритомніла, коли заходила в озеро та впала, внаслідок чого вода попала у дихальні шляхи.

Лікарі доставили потерпілу до Любомльської лікарні в реанімаційне відділення в важкому стані, але після лікування вона благополучно повернулась додому на Тернопільщину.

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Теги: Світязь, Волинь, рятувальник
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