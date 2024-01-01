Суд оштрафував пенсіонера з Волині за підтримку росії у приватних розмовах
Сьогодні, 17:30
Луцький міськрайонний суд виніс вирок Павлу Брагіну за виправдовування збройної агресії росії проти України.
Чоловік активно висловлював проросійські погляди в особистих і телефонних розмовах, за що отримав 17 тис. грн штрафу, пише ZAXID.NET.
Як йдеться у вироку суду від 30 липня, із червня по вересень 2023 року Павло Брагін у селі Крупа Луцького району під час телефонних розмов неодноразово визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, прославляв росіян, заперечував тимчасову окупацію частини території України і виправдовував підрив Каховської ГЕС.
Під час судового розгляду справи обвинувачений підписав із прокурором угоду про визнання своєї винуватості.
Суддя Андрій Сівчук визнав Павла Брагіна винним за ч.1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) й призначив 17 тис. грн штрафу. Крім того, пенсіонер має заплатити понад 19 тис. грн за проведення експертиз. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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Чоловік активно висловлював проросійські погляди в особистих і телефонних розмовах, за що отримав 17 тис. грн штрафу, пише ZAXID.NET.
Як йдеться у вироку суду від 30 липня, із червня по вересень 2023 року Павло Брагін у селі Крупа Луцького району під час телефонних розмов неодноразово визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, прославляв росіян, заперечував тимчасову окупацію частини території України і виправдовував підрив Каховської ГЕС.
Під час судового розгляду справи обвинувачений підписав із прокурором угоду про визнання своєї винуватості.
Суддя Андрій Сівчук визнав Павла Брагіна винним за ч.1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) й призначив 17 тис. грн штрафу. Крім того, пенсіонер має заплатити понад 19 тис. грн за проведення експертиз. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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Коментарі 1
Брагін... Кацап. Рузкій мір. Вони їдять українське сало і дивляться у ліс. Як хижі звірі. Умом кацапа нє понять.
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