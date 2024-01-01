Суд оштрафував пенсіонера з Волині за підтримку росії у приватних розмовах





Чоловік активно висловлював проросійські погляди в особистих і телефонних розмовах, за що отримав 17 тис. грн штрафу, пише



Як йдеться у вироку суду від 30 липня, із червня по вересень 2023 року Павло Брагін у селі Крупа Луцького району під час телефонних розмов неодноразово визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, прославляв росіян, заперечував тимчасову окупацію частини території України і виправдовував підрив Каховської ГЕС.



Під час судового розгляду справи обвинувачений підписав із прокурором угоду про визнання своєї винуватості.



Суддя Андрій Сівчук визнав Павла Брагіна винним за ч.1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) й призначив 17 тис. грн штрафу. Крім того, пенсіонер має заплатити понад 19 тис. грн за проведення експертиз. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд виніс вирок Павлу Брагіну за виправдовування збройної агресії росії проти України.Чоловік активно висловлював проросійські погляди в особистих і телефонних розмовах, за що отримав 17 тис. грн штрафу, пише ZAXID.NET Як йдеться у вироку суду від 30 липня, із червня по вересень 2023 рокуу селі Крупа Луцького району під час телефонних розмов неодноразово визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, прославляв росіян, заперечував тимчасову окупацію частини території України і виправдовував підрив Каховської ГЕС.Під час судового розгляду справи обвинувачений підписав із прокурором угоду про визнання своєї винуватості.Суддявизнав Павла Брагіна винним за ч.1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) й призначив 17 тис. грн штрафу. Крім того, пенсіонер має заплатити понад 19 тис. грн за проведення експертиз. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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