У неділю, 4 серпня, на Волині прощатимуться з Героєм Володимиром Гаврилюком
Сьогодні, 16:33
У неділю, 4 серпня, на Волині прощатимуться із загиблим на Донеччині 33-річним воїном Володимиром Гаврилюком.
Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"Прошу об 11.00 провести полеглого коридором шани за маршрутом слідування траурного кортежу вулицями Шпитальною, Ковельською та Драгоманова до церкви Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де і відбудеться чин похорону об 11.30.
Поховають Героя у селі Крать Володимирського району.
Висловлюю щирі співчуття родині, друзям, побратимам Володимира Гаврилюка", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"Прошу об 11.00 провести полеглого коридором шани за маршрутом слідування траурного кортежу вулицями Шпитальною, Ковельською та Драгоманова до церкви Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де і відбудеться чин похорону об 11.30.
Поховають Героя у селі Крать Володимирського району.
Висловлюю щирі співчуття родині, друзям, побратимам Володимира Гаврилюка", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У неділю, 4 серпня, на Волині прощатимуться з Героєм Володимиром Гаврилюком
Сьогодні, 16:33
Зниклі безвісти: у Луцьку рідні військових зустрілися з Уповноваженим, що координує їх пошуки
Сьогодні, 16:03
Сапери із Волині розміновують ліси під Лиманом на Донеччині
Сьогодні, 15:23
Воїни з волинської бригади знову боронять Україну на фронті
Сьогодні, 14:56