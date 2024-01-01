У неділю, 4 серпня, на Волині прощатимуться з Героєм Володимиром Гаврилюком

У неділю, 4 серпня, на Волині прощатимуться з Героєм Володимиром Гаврилюком
У неділю, 4 серпня, на Волині прощатимуться із загиблим на Донеччині 33-річним воїном Володимиром Гаврилюком.

Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

"Прошу об 11.00 провести полеглого коридором шани за маршрутом слідування траурного кортежу вулицями Шпитальною, Ковельською та Драгоманова до церкви Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де і відбудеться чин похорону об 11.30.

Поховають Героя у селі Крать Володимирського району.

Висловлюю щирі співчуття родині, друзям, побратимам Володимира Гаврилюка", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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