У неділю, 4 серпня, на Волині прощатимуться з Героєм Володимиром Гаврилюком

Володимиром Гаврилюком.



Про це Ігор Пальонка.



"Прошу об 11.00 провести полеглого коридором шани за маршрутом слідування траурного кортежу вулицями Шпитальною, Ковельською та Драгоманова до церкви Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де і відбудеться чин похорону об 11.30.



Поховають Героя у селі Крать Володимирського району.



Висловлюю щирі співчуття родині, друзям, побратимам Володимира Гаврилюка", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 4 серпня, на Волині прощатимуться із загиблим на Донеччині 33-річним воїномПро це повідомив Володимирський міський голова"Прошу об 11.00 провести полеглого коридором шани за маршрутом слідування траурного кортежу вулицями Шпитальною, Ковельською та Драгоманова до церкви Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де і відбудеться чин похорону об 11.30.Поховають Героя у селі Крать Володимирського району.Висловлюю щирі співчуття родині, друзям, побратимам", - йдеться в повідомленні.

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