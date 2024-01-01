Сапери із Волині розміновують ліси під Лиманом на Донеччині

Піротехніки ДСНС із Волиніта акваторії на Донеччині.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Великої шкоди від російського агресора зазнали не лише люди, а і природа. Так, у лісах Лиманської громади після окупантів залишилось багато прихованих за густою рослинністю вибухонебезпечних предметів, на які можуть натрапити тварини та мешканці розташованих поруч населених пунктів. Одними із таких хто розміновує ліси Лиманщини є піротехніки з Волині.Минулої доби піротехнічні підрозділи Служби порятунку залучалися до обстеження території у Покровському та Краматорському районах. Силами піротехніків було виявлено та знищено 18 одиниць вибухонебезпечних предметів на території площею 6,14 га та 0,03 га акваторії.