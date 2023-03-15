Зниклі безвісти: у Луцьку рідні військових зустрілися з Уповноваженим, що координує їх пошуки

У департаменті соціальної та ветеранської політики відбулася зустріч представника Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти у Волинській областій родин, чиї рідні перебували у зоні ведення бойових дій і тепер не виходять на зв'язок.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Загалом, це 25 сімей, добровольці чи мобілізовані з яких зникли у поточному році. У залі засідань також були присутні заступник Луцького міського голови, представники Інституту експертизи, психологи, співробітники ТЦК.Зустріч мала інформативний характер. Люди дізналися про алгоритм подальших дій після отримання тривожного повідомлення з військової частини. За словами Юлії Чайки, перш ніж спілкуватися із Міжнародним Червоним Хрестом, рідні зниклих мають заручитися підтримкою державних установ. Це Національна поліція, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, об'єднаний Центр розшуку полонених при СБУ, Національне інформаційне бюро і Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти. Аби перелік структур краще запам'ятався, сім'ям роздали кольорові пам'ятки-нагадування.До речі, у 20024-му така зустріч розшуківців та членів волинських сімей, чиї рідні зникли у зоні військового конфлікту, перша. Але її планують зробити системною, щоби у кожній громаді знали як діяти. Бо насправді питань у дуже багато і в телефонному режимі, каже представник Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, їх не завжди вирішиш. Буває так, що люди навіть не знають, що слід зареєструватися в особистому кабінеті на порталі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і тільки тоді починати збирати інформацію про особу, яка зникла на полі бою.Станом на 17 липня в українському Єдиному реєстрі осіб зниклих за особливих обставин, у розшуку перебувають близько 42 тисяч людей.