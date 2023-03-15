Зниклі безвісти: у Луцьку рідні військових зустрілися з Уповноваженим, що координує їх пошуки

Зниклі безвісти: у Луцьку рідні військових зустрілися з Уповноваженим, що координує їх пошуки
У департаменті соціальної та ветеранської політики відбулася зустріч представника Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти у Волинській області Юлії Чайки й родин, чиї рідні перебували у зоні ведення бойових дій і тепер не виходять на зв'язок.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Загалом, це 25 сімей, добровольці чи мобілізовані з яких зникли у поточному році. У залі засідань також були присутні заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк, представники Інституту експертизи, психологи, співробітники ТЦК.

Зустріч мала інформативний характер. Люди дізналися про алгоритм подальших дій після отримання тривожного повідомлення з військової частини. За словами Юлії Чайки, перш ніж спілкуватися із Міжнародним Червоним Хрестом, рідні зниклих мають заручитися підтримкою державних установ. Це Національна поліція, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, об'єднаний Центр розшуку полонених при СБУ, Національне інформаційне бюро і Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти. Аби перелік структур краще запам'ятався, сім'ям роздали кольорові пам'ятки-нагадування.

До речі, у 20024-му така зустріч розшуківців та членів волинських сімей, чиї рідні зникли у зоні військового конфлікту, перша. Але її планують зробити системною, щоби у кожній громаді знали як діяти. Бо насправді питань у дуже багато і в телефонному режимі, каже представник Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, їх не завжди вирішиш. Буває так, що люди навіть не знають, що слід зареєструватися в особистому кабінеті на порталі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і тільки тоді починати збирати інформацію про особу, яка зникла на полі бою.
Зниклі безвісти: у Луцьку рідні військових зустрілися з Уповноваженим, що координує їх пошуки

Станом на 17 липня в українському Єдиному реєстрі осіб зниклих за особливих обставин, у розшуку перебувають близько 42 тисяч людей.
Зниклі безвісти: у Луцьку рідні військових зустрілися з Уповноваженим, що координує їх пошуки
Зниклі безвісти: у Луцьку рідні військових зустрілися з Уповноваженим, що координує їх пошуки

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Теги: Волинь, війна, зниклі безвісти
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