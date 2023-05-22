П'ятеро волинян організували наркобізнес: їм загрожує до 10 років позбавлення волі

Чотирьох фігурантів, які налагодили протиправний промисел, затримано. За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури, п’ятьом особам оголошена підозра за незаконний збут наркотичних засобів. Санкція ч.2 ст.307 ККУ передбачає за це позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Волинські поліцейські продовжують очищати область від наркозловмисників.1 серпня на Ковельщині реалізували масштабну поліцейську спецоперацію, в результаті якої провели 10 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів, причетних до незаконного наркобізнесу.Реалізацію проводили шість груп поліцейських у різних місцях одночасно: завдяки цьому вдалось затримати всіх причетних зловмисників, вилучити ряд речових доказів та не допустити можливого витоку інформації.У спецоперації брали участь оперативники та слідчі Ковельського районного управління поліції, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП, за силової підтримки спецпризначенців КОРД та за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури.Начальник управління боротьби з наркозлочинністю ГУНПрозповів, за якою схемою діяли зловмисники.«Встановлено, що 5 наркоділків, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення, організували цілий наркобізнес. Вони незаконно отримували наркотичний засіб метадон та в подальшому збували його наркозалежним особам Ковеля і району методом «з рук в руки». Оплату за «товар» приймали як на банківські рахунки, так і в готівковій формі», - повідомив Олег Зубко.Оперативники провели кілька контролів за вчиненням злочину та встановили всіх збувачів: ними виявились ковельчани 42, 43, 19, 35 та 48 років.В усіх під час обшуків вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини, електронні ваги, скляні колби, а також мобільні телефони, банківські картки, три транспортні засоби.У трьох осіб виявили чотири пістолети, кілька десятків патронів і навіть гранату Ф-1, яку 48-річний зловмисник зберігав просто на балконі своєї квартири. Для її вилучення залучались спеціалісти управління вибухотехнічної служби ГУНП.Інший спритник при затриманні хотів прикритися «посвідченням начальника СБ», яке, звісно, виявилось підробленим.«Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин – понад 50 тисяч гривень. Загалом, фігуранти щомісяця отримували близько сотні тисяч гривень доходу від незаконного наркобізнесу. Нині ця схема ліквідована завдяки злагодженим діям підрозділів поліції», - зазначив Олег Зубко.Фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, їм вже оголошені підозри та обиратимуться запобіжні заходи – тримання під вартою.Слідчі дії тривають.