Воїни з волинської бригади знову боронять Україну на фронті

виконання бойових завдань на сході України.



Про це військова частина повідомила у телеграмі.



Після проведення заходів із відновлення боєздатності, доукомплектування особовим складом, навчання та злагодження підрозділів бригада повернулася в зону ведення бойових дій.



Гасло «Сталевої Сотки» лишається незмінним – «Хоробрим Бог допомагає!»



«Принагідно нагадуємо, що триває збір на пекельні «подарунки» для ворога від бійців 100 омбр», - йдеться у повідомленні.



Підтримати «Сталеву Сотку» та зробити свій внесок у майбутню Перемогу можна за цим посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська 100-та окрема механізована бригада знову приступила дона сході України.Про це військова частина повідомила у телеграмі.Після проведення заходів із відновлення боєздатності, доукомплектування особовим складом, навчання та злагодження підрозділів бригада повернулася в зону ведення бойових дій.Гасло «Сталевої Сотки» лишається незмінним – «Хоробрим Бог допомагає!»«Принагідно нагадуємо, що триває збір на пекельні «подарунки» для ворога від бійців 100 омбр», - йдеться у повідомленні.Підтримати «Сталеву Сотку» та зробити свій внесок у майбутню Перемогу можна за цим

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію