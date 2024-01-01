Воїни з волинської бригади знову боронять Україну на фронті
Сьогодні, 14:56
Волинська 100-та окрема механізована бригада знову приступила до виконання бойових завдань на сході України.
Про це військова частина повідомила у телеграмі.
Після проведення заходів із відновлення боєздатності, доукомплектування особовим складом, навчання та злагодження підрозділів бригада повернулася в зону ведення бойових дій.
Гасло «Сталевої Сотки» лишається незмінним – «Хоробрим Бог допомагає!»
«Принагідно нагадуємо, що триває збір на пекельні «подарунки» для ворога від бійців 100 омбр», - йдеться у повідомленні.
Підтримати «Сталеву Сотку» та зробити свій внесок у майбутню Перемогу можна за цим посиланням.
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Про це військова частина повідомила у телеграмі.
Після проведення заходів із відновлення боєздатності, доукомплектування особовим складом, навчання та злагодження підрозділів бригада повернулася в зону ведення бойових дій.
Гасло «Сталевої Сотки» лишається незмінним – «Хоробрим Бог допомагає!»
«Принагідно нагадуємо, що триває збір на пекельні «подарунки» для ворога від бійців 100 омбр», - йдеться у повідомленні.
Підтримати «Сталеву Сотку» та зробити свій внесок у майбутню Перемогу можна за цим посиланням.
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