Воїни з волинської бригади знову боронять Україну на фронті

Воїни з волинської бригади знову боронять Україну на фронті
Волинська 100-та окрема механізована бригада знову приступила до виконання бойових завдань на сході України.

Про це військова частина повідомила у телеграмі.

Після проведення заходів із відновлення боєздатності, доукомплектування особовим складом, навчання та злагодження підрозділів бригада повернулася в зону ведення бойових дій.

Гасло «Сталевої Сотки» лишається незмінним – «Хоробрим Бог допомагає!»

«Принагідно нагадуємо, що триває збір на пекельні «подарунки» для ворога від бійців 100 омбр», - йдеться у повідомленні.

Підтримати «Сталеву Сотку» та зробити свій внесок у майбутню Перемогу можна за цим посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сапери із Волині розміновують ліси під Лиманом на Донеччині
Сьогодні, 15:23
П'ятеро волинян організували наркобізнес: їм загрожує до 10 років позбавлення волі
Сьогодні, 15:00
Воїни з волинської бригади знову боронять Україну на фронті
Сьогодні, 14:56
Затримання диверсантів на Чернігівщині: ексклюзивні фото від СБУ
Сьогодні, 14:38
Волинянка протягом життя здала 47 літрів крові
Сьогодні, 14:23
Схожі новини
Луцькі батальйони перемогли у масштабній військовій тактичній грі Луцькі батальйони перемогли у масштабній військовій тактичній грі
02 липень, 18:37
Троє аеророзвідників із Луцького батальйону воюють з перших днів Троє аеророзвідників із Луцького батальйону воюють з перших днів
28 червень, 18:35
«По нам летіло все»: спогади волинянина про бої на Донбасі «По нам летіло все»: спогади волинянина про бої на Донбасі
06 червень, 15:28
Воїн із волинської бригади тріумфував на «Іграх Нескорених» Воїн із волинської бригади тріумфував на «Іграх Нескорених»
05 червень, 18:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сапери із Волині розміновують ліси під Лиманом на Донеччині
Сьогодні, 15:23
 0
П'ятеро волинян організували наркобізнес: їм загрожує до 10 років позбавлення волі
Сьогодні, 15:00
 0
Воїни з волинської бригади знову боронять Україну на фронті
Сьогодні, 14:56
 0
Затримання диверсантів на Чернігівщині: ексклюзивні фото від СБУ
Сьогодні, 14:38
 0
Волинянка протягом життя здала 47 літрів крові
Сьогодні, 14:23
 0
Медіа
відео
1/8