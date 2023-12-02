Волинянка протягом життя здала 47 літрів крові

Світлана Лукінська, яка працює медсестрою в Іваничівській багатопрофільній лікарні, отримала звання «Заслужений донор України».



Цей статус їй присвоєно указом президента, пише



Медсестра розповіла: за життя здійснила понад сотню донацій та сумарно здала 47 літрів крові.



55-річна жінка родом із села Переславичі Володимирського району, а проживає вже 20 років в селищі Іваничі. У хірургічному відділенні лікарні Світлана Лукінська працює з 1991 року. Вперше донором стала у 19 років.



Зі слів жінки, кров здає орієнтовно раз на два місяці, має першу резус-позитивну групу. Забір, з її слів стандартний — 450 мілілітрів. Разом із нею кров здають і колеги з хірургічного відділення.



«Практично регулярно здавала кров, хіба що коли були два декрети, то було на трошки припинено. На правій руці, звідки мені весь час беруть кров, аж ямка утворилась, бо весь час з однієї вени кров беруть. Така професійна позначка в мене», — розповіла медсестра.



Про те, що може отримати статус «Заслуженого донора України», Світлана Лукінська дізналася у Володимирському відділі трансфузійної допомоги, куди приїжджала на здачу крові. Новиною про те, що отримає державну нагороду, волинянка одразу поділилася з чоловіком-прикордонником.



«Останній раз, як я приїжджала, то мені сказали, що вже можна здавати документи. В мене вже було й лишнє. Було колись таке, що переливала пацієнтці з шлунково-кишковою кровотечею свою донорську кров, яка нам приїхала. Дивлюся, пише «Лукінська»! Це вперше, скільки я працюю, що мені на зміні потрапила моя ж кров», — сказала жінка.



Указом президента України №478/2024 волинську медсестру Світлану Лукінську відзначили за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги та рятування життя людей в умовах воєнного стану і сумлінне виконання професійного обов’язку.



Скільки зараз є донорів на Волині



Станом на серпень 2024 року статус «Почесного донора України» мають 4 224 волинянина, розповіла медична директорка Волинського обласного центру служби крові Валентина Крам.



З її слів, почесним донором може стати людина, яка здала безплатно 40 доз цільної крові, 40 доз компонентів крові, заготованих методом аферезу (змішане донорство) або 60 доз плазми.



«Наш центр приймає для здачі крові людей з 18 до 60 років. Є донори, які приходять до нас дуже часто і здають кров кожні два місяці. Найактивніші — це в основному люди від 20 до 55 років», — зазначила меддиректорка.



Натомість статус «Заслуженого донора України» на Волині станом на 1 квітня цього року мають 22 людини. Таке звання, додала Валентина Крам, можуть отримати ті донори, які безоплатно здали 100 доз цільної крові, 120 доз плазми чи 100 доз тромбоцитів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянка, яка працює медсестрою в Іваничівській багатопрофільній лікарні, отримала звання «Заслужений донор України».Цей статус їй присвоєно указом президента, пише Суспільне Медсестра розповіла: за життя здійснила понад сотню47 літрів крові.55-річна жінка родом із села Переславичі Володимирського району, а проживає вже 20 років в селищі Іваничі. У хірургічному відділенні лікарні Світлана Лукінська працює з 1991 року. Вперше донором стала у 19 років.Зі слів жінки, кров здає орієнтовно раз на два місяці, має першу резус-позитивну групу. Забір, з її слів стандартний — 450 мілілітрів. Разом із нею кров здають і колеги з хірургічного відділення.«Практично регулярно здавала кров, хіба що коли були два декрети, то було на трошки припинено. На правій руці, звідки мені весь час беруть кров, аж ямка утворилась, бо весь час з однієї вени кров беруть. Така професійна позначка в мене», — розповіла медсестра.Про те, що може отримати статус «Заслуженого донора України», Світлана Лукінська дізналася у Володимирському відділі трансфузійної допомоги, куди приїжджала на здачу крові. Новиною про те, що отримає державну нагороду, волинянка одразу поділилася з чоловіком-прикордонником.«Останній раз, як я приїжджала, то мені сказали, що вже можна здавати документи. В мене вже було й лишнє. Було колись таке, що переливала пацієнтці з шлунково-кишковою кровотечею свою донорську кров, яка нам приїхала. Дивлюся, пише «Лукінська»! Це вперше, скільки я працюю, що мені на зміні потрапила моя ж кров», — сказала жінка.Указом президента України №478/2024 волинську медсестру Світлану Лукінську відзначили за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги та рятування життя людей в умовах воєнного стану і сумлінне виконання професійного обов’язку.Станом на серпень 2024 року статус «Почесного донора України» мають 4 224 волинянина, розповіла медична директорка Волинського обласного центру служби кровіЗ її слів, почесним донором може стати людина, яка здала безплатно 40 доз цільної крові, 40 доз компонентів крові, заготованих методом аферезу (змішане донорство) або 60 доз плазми.«Наш центр приймає для здачі крові людей з 18 до 60 років. Є донори, які приходять до нас дуже часто і здають кров кожні два місяці. Найактивніші — це в основному люди від 20 до 55 років», — зазначила меддиректорка.Натомість статус «Заслуженого донора України» на Волині станом на 1 квітня цього року мають 22 людини. Таке звання, додала Валентина Крам, можуть отримати ті донори, які безоплатно здали 100 доз цільної крові, 120 доз плазми чи 100 доз тромбоцитів.

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