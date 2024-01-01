Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Гордій

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Гордій
На війні загинув Герой з Волині Сергій Гордій.

Про це повідомили у Бубнівському ліцеї Локачинської селищної ради.

"Сумна та страшна звістка охопила наші згорьовані серця - у боротьбі та пекельних боях із клятим ворогом загинув наш колишній учень, випускник 2001 року - Сергій Віталійович Гордій, який до останнього подиху боровся за рідну землю, суверенітет держави, Перемогу із російським загарбником.

Під час навчання в Бубнівській школі Сергій проявив себе старанним та відповідальним учнем, вірним та щирим товаришем для своїх однокласників й друзів, займався спортом, зростав хоробрим та чуйним хлопцем. Був чудовим помічником для своїх батьків та люблячим братом.

Служив в армії, невдовзі одружився, став вірним супутником, надійною підтримкою та опорою для дружини, дбайливим господарем, прекрасним татом та гідним прикладом для синочка і донечки.

Та, на жаль, довго щастю не судилося бути. Ниточку життя та мрій обірвала клята війна.

Словами важко загоїти в серці болючу рану розлуки. Смерть нашого захисника - велике горе, непоправна втрата для усіх нас. В цю важку мить поділяємо горе сім'ї Героя та усі разом схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Гордій

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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