Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Гордій

Сергій Гордій.



Про це



"Сумна та страшна звістка охопила наші згорьовані серця - у боротьбі та пекельних боях із клятим ворогом загинув наш колишній учень, випускник 2001 року - Сергій Віталійович Гордій, який до останнього подиху боровся за рідну землю, суверенітет держави, Перемогу із російським загарбником.



Під час навчання в Бубнівській школі Сергій проявив себе старанним та відповідальним учнем, вірним та щирим товаришем для своїх однокласників й друзів, займався спортом, зростав хоробрим та чуйним хлопцем. Був чудовим помічником для своїх батьків та люблячим братом.



Служив в армії, невдовзі одружився, став вірним супутником, надійною підтримкою та опорою для дружини, дбайливим господарем, прекрасним татом та гідним прикладом для синочка і донечки.



Та, на жаль, довго щастю не судилося бути. Ниточку життя та мрій обірвала клята війна.



Словами важко загоїти в серці болючу рану розлуки. Смерть нашого захисника - велике горе, непоправна втрата для усіх нас. В цю важку мить поділяємо горе сім'ї Героя та усі разом схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Бубнівському ліцеї Локачинської селищної ради."Сумна та страшна звістка охопила наші згорьовані серця - у боротьбі та пекельних боях із клятим ворогом загинув наш колишній учень, випускник 2001 року - Сергій Віталійович Гордій, який до останнього подиху боровся за рідну землю, суверенітет держави, Перемогу із російським загарбником.Під час навчання в Бубнівській школі Сергій проявив себе старанним та відповідальним учнем, вірним та щирим товаришем для своїх однокласників й друзів, займався спортом, зростав хоробрим та чуйним хлопцем. Був чудовим помічником для своїх батьків та люблячим братом.Служив в армії, невдовзі одружився, став вірним супутником, надійною підтримкою та опорою для дружини, дбайливим господарем, прекрасним татом та гідним прикладом для синочка і донечки.Та, на жаль, довго щастю не судилося бути. Ниточку життя та мрій обірвала клята війна.Словами важко загоїти в серці болючу рану розлуки. Смерть нашого захисника - велике горе, непоправна втрата для усіх нас. В цю важку мить поділяємо горе сім'ї Героя та усі разом схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію