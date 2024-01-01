Врятував не одне життя: попрощалися з волинським хірургом, Героєм Олександром Ковчем
Сьогодні, 13:00
Рідна земля приймала у сирі обійми ще одного полеглого захисника Олександра Ковча з селища Ратне.
Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.
Олександр Ковч працював лікарем-хірургом Старовижівської багатопрофільної лікарні.
За покликанням - лікар, у душі - патріот, в серці - турботливий син, люблячий чоловік, вірний побратим.
Він врятував не одне життя, допоміг не одному хворому, бо мав золоті руки. Про таких як Олександр кажуть: «Професія, дарована Богом…».
"Олександр Петрович був призваний за мобілізацією до лав ЗСУ 6 листопада 2022 року. Колегам, яким його не вистачало, як професіонала своєї справи, завжди з усмішкою відповідав: «Ми ще попрацюємо!». Проте, 26 липня 2024 року чорним птахом облетіла звістка про загибель воїна Олександра Ковча під час виконання бойового завдання від ворожого ракетно-артилерійського обстрілу на території Херсонської області. Жорстока війна забрала життя ще одного вірного сина України", - йдеться в повідомленні.
Прощатися з полеглим захисником прийшли декілька сотень людей. Від Ратного до Щедрогора була вистелена квітами і слізьми остання дорога земляка. Прощалися не лише на подвірʼї рідної хати, а й на батьківському, куди приїжджав Олександр та допомагав усім, хто звертався.
"Він перестав іти земною дорогою, але впевнені, що Олександр оберігає нас з небес, поповнивши Небесний Легіон", - зазначають у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ратнівській селищній раді.
Олександр Ковч працював лікарем-хірургом Старовижівської багатопрофільної лікарні.
За покликанням - лікар, у душі - патріот, в серці - турботливий син, люблячий чоловік, вірний побратим.
Він врятував не одне життя, допоміг не одному хворому, бо мав золоті руки. Про таких як Олександр кажуть: «Професія, дарована Богом…».
"Олександр Петрович був призваний за мобілізацією до лав ЗСУ 6 листопада 2022 року. Колегам, яким його не вистачало, як професіонала своєї справи, завжди з усмішкою відповідав: «Ми ще попрацюємо!». Проте, 26 липня 2024 року чорним птахом облетіла звістка про загибель воїна Олександра Ковча під час виконання бойового завдання від ворожого ракетно-артилерійського обстрілу на території Херсонської області. Жорстока війна забрала життя ще одного вірного сина України", - йдеться в повідомленні.
Прощатися з полеглим захисником прийшли декілька сотень людей. Від Ратного до Щедрогора була вистелена квітами і слізьми остання дорога земляка. Прощалися не лише на подвірʼї рідної хати, а й на батьківському, куди приїжджав Олександр та допомагав усім, хто звертався.
"Він перестав іти земною дорогою, але впевнені, що Олександр оберігає нас з небес, поповнивши Небесний Легіон", - зазначають у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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