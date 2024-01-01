До України повернули тіла 250 загиблих воїнів
Сьогодні, 13:16
За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 полеглих Оборонців.
Про це у телеграмі повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки.
Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.
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Про це у телеграмі повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки.
Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.
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