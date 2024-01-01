Агент фсб на Вінниччині «втемну» використовував військових

Агент фсб на Вінниччині «втемну» використовував військових
СБУ затримала агента фсб, який «полював» на склади з боєприпасами та озброєнням ЗСУ на Вінниччині.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб, який шпигував за Силами оборони на Вінниччині. Найбільше ворога цікавили локації складів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Також фігурант розвідував пункти базування навчальних центрів Сил оборони та основні логістичні шляхи переправлення бойових засобів ураження на передову.

Щоб отримати розвіддані, агент регулярно об’їжджав місцевість та шукав відповідні локації, а також «втемну» випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

Для цього він намагався встановлювати товариські стосунки з місцевими жителями, які мали відношення до військової служби.

У разі отримання координат базування ЗСУ, агент мав негайно «відзвітувати» про це окупантам для підготовки повітряного удару по цілях.

Служба безпеки завчасно викрила російського агента, задокументувала його злочинну діяльність і затримала у власному помешканні.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий 40-річний менеджер, ідейний прихильник рашизму.

Навесні 2024 року він вийшов на контакт з фсб через своїх родичів, які проживають в росії та співпрацюють з російською спецслужбою.

Подальша комунікація з окупантами відбувалася напряму, через анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До України повернули тіла 250 загиблих воїнів
Сьогодні, 13:16
Врятував не одне життя: попрощалися з волинським хірургом, Героєм Олександром Ковчем
Сьогодні, 13:00
Агент фсб на Вінниччині «втемну» використовував військових
Сьогодні, 12:39
На Волині 26-річний мотоцикліст за смертельну ДТП отримав 5 років тюрми
Сьогодні, 12:20
На Донеччині обірвалося життя Героя Степана Васюхника з Волині
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Ефесбешний «кур’єр» шпигував на Буковині Ефесбешний «кур’єр» шпигував на Буковині
11 липень, 14:01
Зловили зрадницю, яка підпалила авто бійця НГУ на Кіровоградщині Зловили зрадницю, яка підпалила авто бійця НГУ на Кіровоградщині
10 липень, 13:49
Залізничник на Харківщині «зливав» російському гру маршрути ешелонів ЗСУ Залізничник на Харківщині «зливав» російському гру маршрути ешелонів ЗСУ
10 липень, 11:39
Пастор-агент фсб завербував своїх синів, щоб шпигувати за ЗСУ на Тернопіллі Пастор-агент фсб завербував своїх синів, щоб шпигувати за ЗСУ на Тернопіллі
09 липень, 11:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Гордій
Сьогодні, 13:44
 0
До України повернули тіла 250 загиблих воїнів
Сьогодні, 13:16
 0
Врятував не одне життя: попрощалися з волинським хірургом, Героєм Олександром Ковчем
Сьогодні, 13:00
 0
Агент фсб на Вінниччині «втемну» використовував військових
Сьогодні, 12:39
 0
На Волині 26-річний мотоцикліст за смертельну ДТП отримав 5 років тюрми
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8