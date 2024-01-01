На Волині 26-річний мотоцикліст за смертельну ДТП отримав 5 років тюрми

На Волині 26-річний мотоцикліст за смертельну ДТП отримав 5 років тюрми
5 років позбавлення волі – постановлено вирок винуватцю смертельної ДТП на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 26-річного жителя села Звірів Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Удень 16 червня 2024 року нетверезий чоловік, керуючи не зареєстрованим у встановленому законом порядку мотоциклом марки “Tekken” вулицею в селі Дерно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та наїхав на металевий відбійник.

У результаті ДТП 24-річний пасажир мотоцикла отримав численні травми, від яких помер.

Суд призначив водію, який визнав свою винуватість та розкаявся у вчиненому, покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на п'ять років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, мотоцикліст, тюрма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 26-річний мотоцикліст за смертельну ДТП отримав 5 років тюрми
Сьогодні, 12:20
На Донеччині обірвалося життя Героя Степана Васюхника з Волині
Сьогодні, 12:10
Завтра у Луцьку прощатимуться з тренером із тхеквондо, Героєм Тарасом Пархомуком
Сьогодні, 11:52
На рідну землю «на щиті» повертається волинянин Леонід Івчук
Сьогодні, 11:28
«Вони йшли нас вбивати»: волинські воїни яскраво знищили ворожу піхоту
Сьогодні, 11:12
Схожі новини
На Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст На Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст
12 липень, 11:51
На Волині п'яний мотоцикліст пропонував патрульним хабаря На Волині п'яний мотоцикліст пропонував патрульним хабаря
25 червень, 11:57
На Волині суд звільнив від покарання водія, який збив на смерть 18-річного мотоцикліста На Волині суд звільнив від покарання водія, який збив на смерть 18-річного мотоцикліста
18 червень, 12:50
На Волині патрульні розшукали 18-річного мотоцикліста, який ледве не збив пішохода На Волині патрульні розшукали 18-річного мотоцикліста, який ледве не збив пішохода
29 травень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 26-річний мотоцикліст за смертельну ДТП отримав 5 років тюрми
Сьогодні, 12:20
 0
На Донеччині обірвалося життя Героя Степана Васюхника з Волині
Сьогодні, 12:10
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться з тренером із тхеквондо, Героєм Тарасом Пархомуком
Сьогодні, 11:52
 0
На рідну землю «на щиті» повертається волинянин Леонід Івчук
Сьогодні, 11:28
 0
«Вони йшли нас вбивати»: волинські воїни яскраво знищили ворожу піхоту
Сьогодні, 11:12
 0
Медіа
відео
1/8