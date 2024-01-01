На Волині 26-річний мотоцикліст за смертельну ДТП отримав 5 років тюрми
Сьогодні, 12:20
5 років позбавлення волі – постановлено вирок винуватцю смертельної ДТП на Волині.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 26-річного жителя села Звірів Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
Удень 16 червня 2024 року нетверезий чоловік, керуючи не зареєстрованим у встановленому законом порядку мотоциклом марки “Tekken” вулицею в селі Дерно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та наїхав на металевий відбійник.
У результаті ДТП 24-річний пасажир мотоцикла отримав численні травми, від яких помер.
Суд призначив водію, який визнав свою винуватість та розкаявся у вчиненому, покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на п'ять років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 26-річного жителя села Звірів Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
Удень 16 червня 2024 року нетверезий чоловік, керуючи не зареєстрованим у встановленому законом порядку мотоциклом марки “Tekken” вулицею в селі Дерно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та наїхав на металевий відбійник.
У результаті ДТП 24-річний пасажир мотоцикла отримав численні травми, від яких помер.
Суд призначив водію, який визнав свою винуватість та розкаявся у вчиненому, покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на п'ять років.
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