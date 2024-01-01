На Донеччині обірвалося життя Героя Степана Васюхника з Волині

Захищаючи Україну, загинув 56-річний житель волинського села Старосілля(1968 року народження).Про це у фейсбуці повідомила Колківська громада.Колківська громада знову зазнала болісної втрати: захищаючи нашу Батьківщину від російських загарбників, загинув вірний син України Степан Васюхник.Старший стрілець-оператор 2 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону, сержант Васюхник Степан Федорович був призваний на військову службу по мобілізації 23 травня 2024 року.Загинув Захисник України 31 липня 2024 року. Герой, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, отримав поранення несумісні з життям під час виконанння бойового завдання в Донецької області.Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого Героя. Це непоправне горе важко пережити, і ми спільно з вами переживаємо цей тяжкий момент. Нехай він знайде вічний спокій у Царстві Небесному, а пам'ять про нього залишиться живою серед нас. Вічна пам’ять і шана загиблому земляку!» - зазначили у громаді.