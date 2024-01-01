На Донеччині обірвалося життя Героя Степана Васюхника з Волині

На Донеччині обірвалося життя Героя Степана Васюхника з Волині
Захищаючи Україну, загинув 56-річний житель волинського села Старосілля Степан Васюхник (1968 року народження).

Про це у фейсбуці повідомила Колківська громада.

Колківська громада знову зазнала болісної втрати: захищаючи нашу Батьківщину від російських загарбників, загинув вірний син України Степан Васюхник.

Старший стрілець-оператор 2 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону, сержант Васюхник Степан Федорович був призваний на військову службу по мобілізації 23 травня 2024 року.

Загинув Захисник України 31 липня 2024 року. Герой, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, отримав поранення несумісні з життям під час виконанння бойового завдання в Донецької області.

Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого Героя. Це непоправне горе важко пережити, і ми спільно з вами переживаємо цей тяжкий момент. Нехай він знайде вічний спокій у Царстві Небесному, а пам'ять про нього залишиться живою серед нас. Вічна пам’ять і шана загиблому земляку!» - зазначили у громаді.

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Теги: загиблі, війна
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