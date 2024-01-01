На рідну землю «на щиті» повертається волинянин Леонід Івчук

полеглого військовослужбовця Леоніда Івчука.



Про це у фейсбуці повідомила Ратнівська селищна рада.



Сьогодні, 2 серпня, орієнтовно о 13:00-14:00 через Ратнівську громаду (селище Ратне, село Шменьки та Здомишель) додому «на щиті» повертається Герой Леонід Івчук.



«Просимо полишити усі справи та вийти вшанувати полеглого», - закликали земляків у Ратнівській селищній раді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сьогодні, 2 серпня, краяни зустрічатимуть «на щиті»Про це у фейсбуці повідомила Ратнівська селищна рада.Сьогодні, 2 серпня, орієнтовно о 13:00-14:00 через Ратнівську громаду (селище Ратне, село Шменьки та Здомишель) додому «на щиті» повертається Герой Леонід Івчук.«Просимо полишити усі справи та вийти вшанувати полеглого», - закликали земляків у Ратнівській селищній раді.

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