На рідну землю «на щиті» повертається волинянин Леонід Івчук

На рідну землю «на щиті» повертається волинянин Леонід Івчук
На Волині сьогодні, 2 серпня, краяни зустрічатимуть «на щиті» полеглого військовослужбовця Леоніда Івчука.

Про це у фейсбуці повідомила Ратнівська селищна рада.

Сьогодні, 2 серпня, орієнтовно о 13:00-14:00 через Ратнівську громаду (селище Ратне, село Шменьки та Здомишель) додому «на щиті» повертається Герой Леонід Івчук.

«Просимо полишити усі справи та вийти вшанувати полеглого», - закликали земляків у Ратнівській селищній раді.

На рідну землю «на щиті» повертається волинянин Леонід Івчук

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Теги: загиблі, війна
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