Завтра у Луцьку прощатимуться з тренером із тхеквондо, Героєм Тарасом Пархомуком

Завтра у Луцьку прощатимуться з тренером із тхеквондо, Героєм Тарасом Пархомуком
У суботу, 3 серпня, о 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Героя Тараса Пархомука, тренера із тхэквондо.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Мешканець села Забороль Луцької міської територіальної громади Пархомук Тарас Григорович (15.07.1992 року народження) проходив військову службу за контрактом у складі військової частини Національної гвардії України на посаді командира відділення інструкторів (інструктор) секції підготовки.

Молодший лейтенант Тарас Пархомук загинув 25 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Поховають Героя на кладовищі у селі Забороль.
Завтра у Луцьку прощатимуться з тренером із тхеквондо, Героєм Тарасом Пархомуком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 26-річний мотоцикліст за смертельну ДТП отримав 5 років тюрми
Сьогодні, 12:20
На Донеччині обірвалося життя Героя Степана Васюхника з Волині
Сьогодні, 12:10
Завтра у Луцьку прощатимуться з тренером із тхеквондо, Героєм Тарасом Пархомуком
Сьогодні, 11:52
На рідну землю «на щиті» повертається волинянин Леонід Івчук
Сьогодні, 11:28
«Вони йшли нас вбивати»: волинські воїни яскраво знищили ворожу піхоту
Сьогодні, 11:12
Схожі новини
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Леонід Івчук За волю України віддав своє життя Герой з Волині Леонід Івчук
01 серпень, 18:02
На Запоріжжі загинув Герой з Луцької громади Тарас Пархомук На Запоріжжі загинув Герой з Луцької громади Тарас Пархомук
01 серпень, 16:26
Захищаючи Україну, загинув 22-річний Герой з Волині Артур Данилюк Захищаючи Україну, загинув 22-річний Герой з Волині Артур Данилюк
01 серпень, 15:53
У Луцьку попрощалися із Героєм Олексієм Цехошем У Луцьку попрощалися із Героєм Олексієм Цехошем
01 серпень, 14:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 26-річний мотоцикліст за смертельну ДТП отримав 5 років тюрми
Сьогодні, 12:20
 0
На Донеччині обірвалося життя Героя Степана Васюхника з Волині
Сьогодні, 12:10
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться з тренером із тхеквондо, Героєм Тарасом Пархомуком
Сьогодні, 11:52
 0
На рідну землю «на щиті» повертається волинянин Леонід Івчук
Сьогодні, 11:28
 0
«Вони йшли нас вбивати»: волинські воїни яскраво знищили ворожу піхоту
Сьогодні, 11:12
 0
Медіа
відео
1/8