Завтра у Луцьку прощатимуться з тренером із тхеквондо, Героєм Тарасом Пархомуком

Тараса Пархомука, тренера із тхэквондо.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Мешканець села Забороль Луцької міської територіальної громади Пархомук Тарас Григорович (15.07.1992 року народження) проходив військову службу за контрактом у складі військової частини Національної гвардії України на посаді командира відділення інструкторів (інструктор) секції підготовки.



Молодший лейтенант Тарас Пархомук загинув 25 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.



Поховають Героя на кладовищі у селі Забороль.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 3 серпня, о 10.30 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Героя, тренера із тхэквондо.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Мешканець села Забороль Луцької міської територіальної громади Пархомук Тарас Григорович (15.07.1992 року народження) проходив військову службу за контрактом у складі військової частини Національної гвардії України на посаді командира відділення інструкторів (інструктор) секції підготовки.Молодший лейтенантщодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.Поховають Героя на кладовищі у селі Забороль.

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