«Вони йшли нас вбивати»: волинські воїни яскраво знищили ворожу піхоту

продовжують завдавати втрат окупантам.



Про це у телеграмі повідомила 14-та бригада.



«Вони йшли нас вбивати… Але все сталося навпаки! Ударна група «Харон» Князівської бригади яскраво і результативно знищила піхоту окупантів! І так буде з усіма ворогами!» - йдеться у коментарі до відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа ВеликогоПро це у телеграмі повідомила 14-та бригада.«Вони йшли нас вбивати… Але все сталося навпаки! Ударна група «Харон» Князівської бригади яскраво і результативно знищила піхоту окупантів! І так буде з усіма ворогами!» - йдеться у коментарі до відео.

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