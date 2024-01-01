«Вони йшли нас вбивати»: волинські воїни яскраво знищили ворожу піхоту
Сьогодні, 11:12
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують завдавати втрат окупантам.
Про це у телеграмі повідомила 14-та бригада.
«Вони йшли нас вбивати… Але все сталося навпаки! Ударна група «Харон» Князівської бригади яскраво і результативно знищила піхоту окупантів! І так буде з усіма ворогами!» - йдеться у коментарі до відео.
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Про це у телеграмі повідомила 14-та бригада.
«Вони йшли нас вбивати… Але все сталося навпаки! Ударна група «Харон» Князівської бригади яскраво і результативно знищила піхоту окупантів! І так буде з усіма ворогами!» - йдеться у коментарі до відео.
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