Його вихованці грають у професійних клубах України та Європи: помер футбольний тренер з Волині

Його вихованці грають у професійних клубах України та Європи: помер футбольний тренер з Волині
На Волині помер тренер-викладач вищої категорії з футболу Гань Руслан Ростиславович.

Про це повідомила Володимирська дитячо-юнацька спортивна школа ім. Олексія Зінкевича.

"Володимирська дитячо-юнацька спортивна школа ім. Олексія Зінкевича висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті тренера-викладача вищої категорії з футболу Ганя Руслана Ростиславовича. Життя відомого на Волині наставника з футболу обірвалося сьогодні на 58 році життя. Руслан Ростиславович виховав не одне покоління футболістів. Серед його вихованців є футболісти високого рівня, які грають у професійних клубах, не тільки України, але й Європи. Його пам’ятатимуть як мудрого наставника, професіонала своєї справи", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким покійного. Вічна пам'ять!

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Теги: Волинь, тренер, футбол
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