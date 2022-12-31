Його вихованці грають у професійних клубах України та Європи: помер футбольний тренер з Волині

Гань Руслан Ростиславович.



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"Володимирська дитячо-юнацька спортивна школа ім. Олексія Зінкевича висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті тренера-викладача вищої категорії з футболу Ганя Руслана Ростиславовича. Життя відомого на Волині наставника з футболу обірвалося сьогодні на 58 році життя. Руслан Ростиславович виховав не одне покоління футболістів. Серед його вихованців є футболісти високого рівня, які грають у професійних клубах, не тільки України, але й Європи. Його пам’ятатимуть як мудрого наставника, професіонала своєї справи", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким покійного. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині помер тренер-викладач вищої категорії з футболуПро це повідомила Володимирська дитячо-юнацька спортивна школа ім. Олексія Зінкевича."Володимирська дитячо-юнацька спортивна школа ім. Олексія Зінкевича висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті тренера-викладача вищої категорії з футболу Ганя Руслана Ростиславовича. Життя відомого на Волині наставника з футболу обірвалося сьогодні на 58 році життя. Руслан Ростиславович виховав не одне покоління футболістів. Серед його вихованців є футболісти високого рівня, які грають у професійних клубах, не тільки України, але й Європи. Його пам’ятатимуть як мудрого наставника, професіонала своєї справи", - йдеться в повідомленні.

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