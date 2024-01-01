Росіяни окупували село Веселе на Донеччині, – Deep State





Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState, який нещодавно оновив свої інтерактивні карти, пише



Окрім цього, російські війська просунулися біля Лисичного, Іванівки, Сергіївки та Желанного на Донеччині.



«У Веселому ситуація геть невесела», – констатує український військовий журналіст Богдан Мирошников. – «Якщо бути точним – село нам непідконтрольне».



Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні про втрату Веселого не повідомляє. Тут кажуть лише, що росіяни інтенсивно атакують українські позиції на покровському напрямку: «Впродовж дня ворог здійснив 43 штурмових дій. Найбільшу активність він зберігає в районах Новоолександрівки, Прогреса та Желанного». Шість боєзіткнень на цьому напрямку станом на 22.00 1 серпня все ще тривали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 серпня ворог окупував село Веселе у Донецькій області.Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState, який нещодавно оновив свої інтерактивні карти, пише ZN.ua Окрім цього, російські війська просунулися біля Лисичного, Іванівки, Сергіївки та Желанного на Донеччині.«У Веселому ситуація геть невесела», – констатує український військовий журналіст. – «Якщо бути точним – село нам непідконтрольне».Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні про втрату Веселого не повідомляє. Тут кажуть лише, що росіяни інтенсивно атакують українські позиції на покровському напрямку: «Впродовж дня ворог здійснив 43 штурмових дій. Найбільшу активність він зберігає в районах Новоолександрівки, Прогреса та Желанного». Шість боєзіткнень на цьому напрямку станом на 22.00 1 серпня все ще тривали.

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