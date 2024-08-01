Командири зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК

Командири зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК
Командири військових частин зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК. Але спочатку відповідну пропозицію Генерального штабу ЗСУ має затвердити Кабінет міністрів.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський у коментарі "Українській правді".

"ТЦК мають свої мобілізаційні плани і замовлення від Генштабу, тому вони не завжди йшли на зустріч добровольцям, які приходили з відношеннями від конкретних військових частин. Потрапити до обраного підрозділу можна було тільки шляхом укладання контракту. Але далеко не всі військовозобов’язані хочуть підписувати контракт, бо він передбачає певні терміни, які не завжди підходять громадянам. Генштаб пропонує такий механізм: якщо військовозобов’язаний хоче долучитися до конкретної частини, він може зробити це вступивши в комунікацію з командиром. Тобто командири зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК", - йдеться в повідомленні.

Він уточнив, що комунікація між добровольцями і військовими частинами відбуватиметься як з ініціативи громадянин, так і з ініціативи командирів.

"Людина може сама знайти частину, звернутися до командира, а він уже вирішуватиме, чи призивати її. Але частина також може вступити в комунікацію з громадянином, дані якого отримала з "Резерв+" або реєстру військовозобов’язаних "Оберіг", – пояснив Веніславський.

Водночас член комітету наголосив, що ініціатива Генштабу ЗСУ має бути затверджена постановою Кабінету міністрів. Механізм зможе запрацювати лише після ухвалення відповідного рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Командири зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК
Сьогодні, 10:44
Його вихованці грають у професійних клубах України та Європи: помер футбольний тренер з Волині
Сьогодні, 10:11
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині, – Deep State
Сьогодні, 09:39
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили наступ ворога біля шести населених пунктів
Сьогодні, 09:00
Бур’яни вище людського зросту: у містечку на Волині заростає кладовище
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині, – Deep State Росіяни окупували село Веселе на Донеччині, – Deep State
Сьогодні, 09:39
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили наступ ворога біля шести населених пунктів На Покровському напрямку ЗСУ зупинили наступ ворога біля шести населених пунктів
Сьогодні, 09:00
Китай може примусити росію зупинити війну, – Зеленський Китай може примусити росію зупинити війну, – Зеленський
01 серпень, 18:39
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Леонід Івчук За волю України віддав своє життя Герой з Волині Леонід Івчук
01 серпень, 18:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Командири зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК
Сьогодні, 10:44
 0
Його вихованці грають у професійних клубах України та Європи: помер футбольний тренер з Волині
Сьогодні, 10:11
 0
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині, – Deep State
Сьогодні, 09:39
 0
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили наступ ворога біля шести населених пунктів
Сьогодні, 09:00
 0
Бур’яни вище людського зросту: у містечку на Волині заростає кладовище
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8