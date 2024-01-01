Убивство Фаріон: правоохоронці знайшли будинок у лісі, де міг переховуватися нападник

Ірину Фаріон.



Про це повідомляє «Судовий репортер», покликаючись на ухвалу суду, пише



Зазначається, що 21 липня слідчі відпрацьовували шляхи підходу та відходу від місця вбивства. Під час цього правоохоронці виявили дачний будинок у лісовій місцевості в урочищі Голоско.



Слідчі допустили, що там могли бути речі, якими користувався нападник, зокрема його одяг, тому зайшли в будинок. Там вони знайшли пластиковий посуд, матрац, дві подушки та покривало, попільничку з чотирма недопалками, пачку з-під сигарет Мark, картонну коробку, в якій лежали свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагмент паперу, і постіль.



Розслідування вбивства Фаріон



Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід 18-річному юнаку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон: його відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.



Під час оголошення вироку суддя зачитав ім’я підозрюваного — його звати В’ячеслав Зінченко. Він сам своєї провини не визнає і каже, що він «з Фаріон нічого не робив». Хлопця затримали напередодні і підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).



Фаріон убили 19 липня о 19:30 — тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею виявилась мовознавиця.



Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Однак вона померла після 23:00 — у неї не витримало серце.



Поліціянти опублікували фотографію та прикмети хлопця, який може бути причетним до вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон — на вигляд хлопцеві близько 20 років. Мешканці будинку загиблої розповіли, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який від ранку до вечора сидів на лавці неподалік.



ЗМІ писали, що головний підозрюваний діяв професійно та міг мати спільників. Поліція, зокрема, перевіряє відео росЗМІ про ймовірну причетність російських неонацистів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці виявили будинок у лісі в Шевченківському районі Львова, де міг переховуватися нападник на українську мовознавицюПро це повідомляє «Судовий репортер», покликаючись на ухвалу суду, пише Громадське Зазначається, що 21 липня слідчі відпрацьовували шляхи підходу та відходу від місця вбивства. Під час цього правоохоронці виявили дачний будинок у лісовій місцевості в урочищі Голоско.Слідчі допустили, що там могли бути речі, якими користувався нападник, зокрема його одяг, тому зайшли в будинок. Там вони знайшли пластиковий посуд, матрац, дві подушки та покривало, попільничку з чотирма недопалками, пачку з-під сигарет Мark, картонну коробку, в якій лежали свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагмент паперу, і постіль.Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід 18-річному юнаку, якого підозрюють уйого відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.Під час оголошення вироку суддя зачитав ім’я підозрюваного — його звати В’ячеслав Зінченко. Він сам своєї провини не визнає і каже, що він «з Фаріон нічого не робив». Хлопця затримали напередодні і підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).Фаріон убили 19 липня о 19:30 — тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею виявилась мовознавиця.Її шпиталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Однак вона померла після 23:00 — у неї не витримало серце.Поліціянти опублікували фотографію та прикмети хлопця, який може бути причетним до вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон — на вигляд хлопцеві близько 20 років. Мешканці будинку загиблої розповіли, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який від ранку до вечора сидів на лавці неподалік.ЗМІ писали, що головний підозрюваний діяв професійно та міг мати спільників. Поліція, зокрема, перевіряє відео росЗМІ про ймовірну причетність російських неонацистів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію